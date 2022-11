Seis unidades realizam o dia D do Novembro Azul nesta terça-feira, 22

Autor: Redação Semus

Nesta terça-feira, 22, seis Unidades de Saúde da Família (USFs) da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realizam dia D de atendimento do Novembro Azul para incentivar o público masculino a cuidar mais da saúde. Atendimentos serão feitos dentro das próprias unidades no período noturno e também na zona rural. No decorrer da semana, outras USFs também oferecem atividades voltadas para a saúde integral do homem.

A partir das 7 horas, a USF Morada do Sol inicia acompanhamentos no São João, localizado na área rural da Capital, com ofertas de solicitação do exame PSA, utilizado como check-up e principalmente para diagnosticar o câncer de próstata, testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), verificação de glicemia e distribuição de preservativos para os moradores da região.

Além das consultas com equipe médica e de enfermagem, algumas USFs disponibilizaram outras atividades. A unidade Santa Fé terá ginástica laboral e corte de cabelo, a USF Alto Bonito terá atendimento odontológico e testagem rápida ISTs e a unidade da Arse 82 (806 Sul) contará teste rápido do papilomavírus humano (HPV). A programação completa desta terça está disponível abaixo.

O cronograma de ações segue durante a quarta-feira, 23, quinta-feira, 24 e próxima sexta-feira, 25. A Coordenadora de Ciclos de Vida da Semus, Pâmela Eva, ressalta que cada unidade se organizou e elaborou atividades que atraíssem o público-alvo das quadras de abrangência. “Cada USF conhece seu usuário e as atividades mais procuradas, então nós demos essa liberdade para que tenhamos um grande número de homens adeptos a cuidar mais da saúde”, conclui.

Ações desta terça-feira, 22

USF Morada do Sol – 7 às 12 horas

Atendimento no setor São João, na zona rural, com solicitação de PSA (utilizado como check-up e, principalmente, para diagnosticar o câncer de próstata), testes rápidos de ISTs, verificação de glicemia e distribuição de preservativos.

USF ARSE 82 (806 Sul) – 18 às 21 horas

Palestras sobre saúde do homem, atendimento médico e odontológico, testes rápida de ISTs e de HPV.

USF ASR-SE 75 (712 Sul) – 17 às 21 horas

Palestras sobre saúde dos homens, consulta médica, testes rápidos de ISTs e de Covid-19, aferição de glicemia e pressão, atualização do cartão de vacina e dos dados do Sistema Único de Saúde (SUS).

USF Santa Fé – 18 às 21 horas

Ginástica laboral, atendimento de médico e de enfermagem, planejamento familiar, avaliação odontológica, testes rápidos de ISTs, vacinação e corte de cabelo.

USF Alto Bonito (Jardim Aureny IV) – 17 às 21 horas

Atendimento odontológico, consulta médica e de enfermagem, testagem rápida de ISTs e palestras sobre saúde do homem.

USF Loiane Moreno Vieira (Arse 24 – 210 Sul) – 18 às 21 horas

Vacinação, atendimento médico e odontológico, testes rápidos de ISTs e palestras sobre saúde do homem e planejamento familiar.

