Polícia Militar certifica membros da comunidade por concluírem o curso Proerd para pais em Arraias

Por ASCOM – 1ª CIPM

Na última sexta-feira, 18 de novembro, 74 membros da comunidade concluíram o curso do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência – PROERD para Pais. A solenidade de conclusão do curso foi realizada na Câmara Municipal de Arraias.

Durante a cerimônia de formatura, os alunos que receberam lições sobre como ajudar os filhos a fazerem escolhas positivas ficando longe das drogas e da violência, receberam os certificados de conclusão de curso.

Estiveram presentes, além dos formandos, o comandante da Unidade, Major Leonardo Teixeira, a Coordenadora Estadual do Proerd, Major Hilma, o coordenador do Curso de Formação de Praças, Capitão Freitas, além de outras autoridades civis e militares.

O Comandante da Companhia destacou a importância do curso PROERD para somar conhecimento aos pais e familiares, dando mais segurança para orientar e proteger os filhos das drogas, e parabenizou os concluintes que se dispuseram a participar da instrução.

A Major Hilma ressaltou que “o Proerd Pais visa fortalecer os vínculos familiares, dando ferramentas às famílias e à toda comunidade, para a construção de uma rede de apoio que colabore para o bem estar social.”

A formatura contou com a presença do leão Daren, mascote do Proerd, além de apresentações dos projetos musicais da Secretaria de Assistência Social de Arraias e ao final do evento foi servido um coffee break oferecido pela Prefeitura Municipal.

Edição: Andressa Santos

Revisão Textual: Jair Morais