Sedem seleciona seis expositores para a Vila Gastronômica de Taquaruçu

Clima ameno, música boa e comidinhas prometem recepcionar as pessoas que optarem por visitar a Vila Gastronômica de Taquaruçu no sábado,15 e domingo,16. A programação faz parte do Palmas Férias 2023, e além de oferecer entretenimento e boa gastronomia aos visitantes, ainda ajuda a fomentar a economia local. No total serão seis estandes, com diversas opções de pratos doces, salgados e bebidas. O sorteio dos expositores foi realizado na tarde desta quinta-feira, 13, na Casa do Empreendedor.

A novidade deste ano, na programação do Palmas Férias em Taquaruçu, será a oferta de fondue, um prato quente, típico dos climas frios. A expectativa é que a temperatura do distrito caia a noite, permitindo aos visitantes uma experiência gastronômica prazerosa. Além do fondue, quem for a Taquaruçu poderá degustar cafés, chocolates quentes, quentão, caldos, queijos, vinhos, doces, dentre outras guloseimas.

A expositora Lucyene Nascimento da Silva, 43 anos, participa desta edição do Palmas Férias com um stand de bebidas como cafés, chocolates quentes e cremosos, dentre outros. Inclusive um dos sabores que serão ofertados será o chocolate Quente ao Chantilly e Frutas, que venceu o Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), em 2015, na categoria Prato Doce.

Ela contou que sempre participa dos eventos promovidos pela Prefeitura e nestas oportunidades aproveita para ‘engordar’ a renda da família. “Estas oportunidades são muito importantes, valorizam e nos ajudam a manter nossa cultura e gastronomia local ativa, além de ser possível reforçar a renda do comerciante local”, descreveu.

Já a expositora Juliana Pierotti estreia na Vila Gastronômica. Ela disse está cheia de expectativas, pois seu estande também será o primeiro a oferecer o fondue neste evento. “Vamos comercializar cafés, chocolates e fondue e temos uma grande expectativa, pois esses eventos atraem o público, ajudam a divulgar Taquaruçu e permite que a gente tenha um reforço financeiro”, concluiu.

A Vila Gastronômica é organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) e tem a intenção, além de oportunizar um incremento na renda dos comerciantes, microempreendedores do local, também antecipar o clima do Festival Gastronômico, que acontece todos os anos no distrito, em meados de setembro. A estrutura montada em Taquaruçu funcionará até o final do mês de julho dentro da programação Palmas Férias 2023.

A programação deste final de semana no Distrito ainda inclui apresentações dos cantores Edi Ribeiro e Genésio Tocantins, no sábado, 15, e Dorivan e Braguinha Barroso e Banda, no domingo, 16. Os shows terão início às 18 horas.

Expositores e pratos:

Veronica Augusto Oliveira – queijos, vinho, licor, quentão e similares;

Ezekyel Marcelo Morosini Júnior – vinho, licor, quentão e similares;

Joana Aparecida Leal Batista – doces, tortas, bolos, compotas e geleias;

Maria de Lourdes Ribeiro da Cruz – caldo;

Lucyene Nascimento da Silva Miranda – chocolate quente, cappuccino, café cremoso e cascata de chocolate com frutas;

Juliana Correa Pierotti – fondue, chocolate quente, cappuccino, café cremoso e cascata de chocolate com frutas.