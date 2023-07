Distrito de Taquaruçu recebe programação neste fim de semana

A programação de verão do Palmas Férias 2023 volta neste final de semana com diversas atrações, em diferentes pontos da Capital. E para aqueles que desejam aproveitar as belezas naturais e curtir o clima fresquinho do Distrito de Taquaruçu, a Prefeita de Palmas preparou uma programação especial, que começa neste sábado, 15, na Praça Joaquim Maracaípe, a partir das 18 horas. A montagem da estrutura está sendo finalizada e o evento conta com atrações musicais e delícias gastronômicas, que devem movimentar a economia da localidade, nos finais de semana do mês de julho.

No sábado, o evento conta com a participação dos cantores regionais Edi Ribeiro e Genésio Tocantins, que irão embalar o público ao som de muita música. No domingo, 16, se apresentam os artistas Dorivan e Braguinha Barroso e Banda. A festividade conta ainda com as delícias culinárias da praça de alimentação da Vila Gastronômica.

A comerciante e sócia do restaurante ‘A Grande Família’, em frente a praça onde acontece a programação, Daniele Barreira Lima, ressaltou que desde o início do mês houve aumento no número de vendas no estabelecimento. “Por conta da movimentação dos turistas que visitam as cachoeiras de Taquaruçu, os últimos dias foram bem movimentados. E estamos com a expectativa de melhorar ainda mais até o final do mês.”

O evento é uma promoção da Agência Municipal de Turismo (Agtur) e segue com atrações para os palmenses e turistas até o dia 29 de julho.

Ônibus gratuitos

Uma opção para quem deseja participar da programação do Palmas Férias no Distrito é via o transporte coletivo, que é gratuito aos finais de semana. Os ônibus da Linha 450 – Taquaruçu, da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) saem da Estação Javaé, em Taquaralto, região Sul da cidade. Os usuários podem acessar o aplicativo Cittamob, que pode ser baixado nas plataformas digitais e conferir, em tempo real, os itinerários da linha.