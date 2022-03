Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos confirma participação no I Seminário de Ecologia Política em Ananás no Bico do Papagaio

.

Por Fabia Lazaro | Governo do Tocantins

11/03/2022 – Publicado às 09:45

Na manhã desta terça-feira, 08, a titular do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Miyuki Hyashida, e a secretária Executiva, Karynne Sotero, foram convidadas pelo gestor de Meio Ambiente de Ananás, Moisés Coelho Gusmão, acompanhada da engenheira ambiental, Helivânia Borges, e do diretor da Faculdade do Bico do Papagaio (FABIC), Nilson Brasil, para participar do I Seminário de Ecologia Política: Justiça Socioambiental e Gestão Ambiental, a ser realizado no município nos dias 13 e 14 de abril no auditório da prefeitura.

“Estou muito feliz em sermos convidados para participar deste evento levando as ações do Governo do Tocantins na área da sustentabilidade”, afirmou a secretária Miyuki Hyashida, confirmando a participação da Semarh no evento. “Vejo que o Bico do Papagaio é uma região com bastante potencial econômico e precisamos apoiar e incentivar as ações como estas voltadas à sustentabilidade”, acrescentou.

O projeto tem como intuito conscientizar a população sobre a preservação e conservação do meio ambiente, através de seminários e debates. Na programação consta ainda a inauguração do projeto Salta Az do governo federal, que leva água potável para as comunidades rurais. Além de diversas outras temáticas de sustentabilidade ambiental, assim como palestra voltada para o ICMS-Ecológico.

O secretário Moisés Coelho, reforçou que “a participação da Semarh é muito importante, no sentido de ter um espaço para explicações e debates sobre o ICMS-Ecológico, para esclarecer dúvidas dos municípios da região do bico do papagaio quanto ao preenchimento do questionário que comprova as ações ambientais, além da apresentação de tantas outras ações voltadas ao meio ambiente, desenvolvidas pela secretaria ”, concluiu.