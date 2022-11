Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços lança podcast para fortalecer a comunicação com a classe empresarial

por Graziela Duarte/Governo do Tocantins

Com o objetivo de aproximar os empresários e a sociedade de temas importantes que impactam diretamente no desenvolvimento socioeconômico do Tocantins, a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), lança o primeiro episódio do Podcast Sics, além de divulgar os projetos e ações da secretaria, o programa busca criar uma sinergia entre empresários e Governo, dando voz aos empresários e entidades empresariais.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, explica que a proposta surgiu após a assessoria de comunicação identificar a necessidade de que as informações relativas à secretaria chegassem a um público diferente, que não consome informações pelos meios tradicionais, como rádio, TVs e sites.

“O objetivo da Secretaria é fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso as informações relevantes dos projetos e ações desenvolvidos aqui. Nós temos trabalhado muito com relação a isso e identificamos que precisamos estar nos locais onde o público está, principalmente os jovens: Youtube, Spotify e redes sociais”, observou.

A coordenação dos programas fica a cargo da assessoria de comunicação da secretaria e o formato de podcast foi escolhido com a intenção de facilitar a compreensão dos assuntos que serão abordados. Com esse objetivo, o programa Podcast Sics, coloca em discussão temas de grande relevância para o desenvolvimento econômico do Estado, sempre contando com um convidado de dentro ou fora do Governo do Tocantins.

“O conceito de comunicar está em constante mudança. Queremos tratar temas importantes, e escolhemos o podcast por ser uma linguagem atual. As pessoas gostam de escutar e assisti-los”, destacou Carlos Humberto.

Primeiro episódio

Nesta semana de lançamento, o primeiro episódio do Podcast Sics já está no ar. Ele conta com a participação do Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, falando sobre a importância de atrair novos investidores para a geração de emprego e renda para o cidadão tocantinense.

Confira aqui o primeiro episódio do Podcast Sics:

