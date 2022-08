Saúde alerta sobre o uso de medicamentos com o prazo de validade vencido

Os organismos de saúde estão sempre alertando sobre a automedicação e o uso indiscriminado de medicamentos. Somado a este comportamento de risco, há também o hábito de armazenar remédios que, por descuido ou desconhecimento, acabam sendo tomados fora do prazo de validade. Para falar sobre os perigos dessa prática, a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) conversou com a especialista em Gestão de Saúde, a farmacêutica Karenina Pegado, que atua em uma unidade da rede municipal. Segundo ela, quase metade da população do Brasil faz uso de medicamentos pelo menos uma vez por mês. Por isso, ela faz o alerta de que o uso dos fármacos de maneira irracional pode provocar reações alérgicas, dependência e até a morte. “Em se tratando de medicamentos vencidos esses riscos até aumentam”, reforça.

Karenina explica que o prazo de validade de um fármaco é estipulado seguindo estudos e pesquisas que avaliam a segurança e eficácia das fórmulas durante um determinado período de tempo. “São realizados muitos testes com um grande rigor de padrão e qualidade. Portanto, quando fazemos uso de uma droga fora da data mencionada na embalagem, estamos colocando a nossa saúde em risco”, observa, ressaltando que antibióticos vencidos são ainda mais perigosos, pois com maior tempo as bactérias tendem a ser mais resistentes.

Reações

A especialista alerta que o uso de medicamentos vencidos também pode provocar reações como náuseas, vômitos e diarréias. “É importante antes de fazer o uso do medicamento verificar o prazo de validade, pois a droga pode se tornar tóxica, demandando o seu correto descarte”, orienta, acrescentando que na hora de descartar remédios vencidos ou fora de uso, é fundamental procurar um posto de coleta autorizado.

“Sabemos que na hora de descartar, o destino de muitos deles é a lixeira ou o vaso sanitário. Prática que grande parte da população faz, mas não é correta. O descarte inadequado de medicamentos pode trazer danos ao meio ambiente”, avalia.

Coleta

Em Palmas, a população pode procurar farmácias, hospitais e Unidades de Saúde da Família que fazem essa coleta específica para deixar os medicamentos vencidos.