Saúde alerta a população para prevenção e tratamento da Doença de Parkinson

O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson é celebrado no dia 11 de abril e foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1998, com o objetivo de esclarecer a população sobre a doença e as possibilidades de tratamento para que o paciente e sua família tenham uma melhor qualidade de vida.

De acordo com a OMS, existem aproximadamente 4 milhões de pessoas no mundo com a Doença de Parkinson, o que representa 1% da população mundial a partir dos 65 anos. No Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas vivam com a enfermidade.

No Tocantins, o tratamento da doença é ofertado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) na maioria dos municípios. “Dos 139 municípios, apenas cinco centralizaram a oferta do tratamento para a gestão municipal e os demais são assistidos pela gestão estadual, em unidades hospitalares geridas pelo Estado. Nesses locais, são feitos diagnósticos e acompanhamentos, bem como são distribuídos medicamentos para uma melhor qualidade de vida dos pacientes”, explicou a superintendente de Políticas de Atenção à Saúde, Juliana Veloso.

“O doente de Parkinson também pode usufruir de todos os benefícios que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência assegura, desde que haja avaliação da deficiência, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, quando necessário”, complementou a superintendente.

Como parte do tratamento, a SES-TO oferece gratuitamente as medicações. Para ter acesso, o paciente diagnosticado pode solicitar nas unidades da Diretoria da Assistência Farmacêutica (DAF).

O médico neurologista, do Hospital Geral de Palmas, Vinícius Bessa, destaca a importância de estar alerta aos sintomas. “O tremor é um dos sintomas, mas existem casos em que o tremor é muito reduzido ou inexistente, além dos tremores, movimentos não intencionais ou incontroláveis, rigidez e dificuldade de equilíbrio, são alguns dos sintomas mais comuns. Geralmente, os sintomas começam de forma gradual e trazem dificuldades para a rotina da pessoa acometida”, explicou.

A doença

A Doença de Parkinson consiste em uma degeneração do sistema nervoso central, é crônica e progressiva. A principal causa está ligada à diminuição da produção de dopamina, um neurotransmissor que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. O processo natural de envelhecimento já faz com que as células nervosas percam suas funcionalidades, porém alguns indivíduos as perdem em um ritmo mais acelerado e assim manifestam os sintomas.

É possível prevenir?

As formas comprovadas de prevenir a doença ainda são desconhecidas, porém, de forma geral, a prevenção das doenças degenerativas inclui, necessariamente, um estilo de vida e envelhecimento mais saudável, com ações como:

· Realizar atividade física constante;

· Manter um peso adequado;

· Ter uma alimentação saudável e mais orgânica;

· Ter boas noites de sono, descansando pelo menos oito horas;

· Evitar o tabagismo e o sedentarismo, que estão ligados ao desenvolvimento de doenças degenerativas ou ao surgimento mais precoce delas, como a Parkinson.

