Novas viaturas são entregues para o Sistema Penal e Socioeducativo

Para otimizar a execução dos procedimentos de segurança nos sistemas penal e socioeducativo, o Governo do Tocantins fez a entrega de sete novas viaturas na manhã desta segunda-feira, 27, na sede da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju).

Os veículos de segurança foram entregues pelo secretário da Seciju, Deusiano Amorim, ao superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, Rogério Gomes, ao gerente do Sistema Socioeducativo, Lucius Cavalcanti e ao coordenador do Grupo Tático de Escolta (GTE), Mauro Gomes.

Durante a entrega, o secretário reforçou o empenho do Governo do Tocantins em aparelhar os sistemas com foco na segurança. “A entrega de mais sete viaturas é o reconhecimento do Governador Wanderlei Barbosa na execução do trabalho de excelência, com isso, todos os esforços estão sendo feitos para aprimorar os processos de trabalho”, ressaltou.

Veículos

Foram entregues cinco VTR´s SUV, sendo duas para o sistema socioeducativo e três para a polícia penal e duas VTR´s Picape para o GTE.

Para o superintendente do Sistema Penal, Rogério Gomes, as viaturas vão reforçar a segurança. “Agradecemos ao nosso Governador por todo investimento em segurança no Tocantins e na Polícia Penal. As novas viaturas vão auxiliar na segurança durante as escoltas dos presos e reforçar as unidades penais de Taguatinga, Tocantinópolis e Palmeirópolis, no interior do estado”, disse.

Já o gerente do Sistema Socioeducativo, Lucius Cavalcanti, afirmou que os veículos vão contribuir com as atividades de escolta dos adolescentes em cumprimento de medida. “É com satisfação que recebemos essas duas viaturas que vão contemplar as unidades socioeducativas das regiões norte e sul, sobretudo durante as atividades de escoltas dos adolescentes pelo Grupamento de Ações Especializadas de Escolta Tática”, ressaltou.