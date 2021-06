Salões de belezas são atuados e fechados durante operação de fiscalização

Na manhã deste sábado, 19, seis salões de beleza foram fechados após constatação do funcionamento irregular fora do período autorizado pelo Decreto nº 2044 de 05 de maio de 2021, que estabelece a abertura de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h. O fechamento ocorreu durante fiscalização feita pela Prefeitura de Palmas, com coordenação da Vigilância Sanitária Municipal (Visa).

A operação de fiscalização percorreu diversos pontos da cidade, com atendimento de denúncias. Os estabelecimentos irregulares receberam autos de infração, notificações e termos de visitas fiscais. Além do funcionamento fora do horário, inúmeras irregularidades foram constatadas, como irregularidade na documentação para funcionamento, e o não cumprimento dos protocolos de segurança e higienização no ambiente.

O trabalho contou com o apoio da equipe de Obras e Posturas da Diretoria de Fiscalização Urbana, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), além do reforço operacional da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP).

Fiscalização nas ruas

A operação integrada das forças de segurança municipal e estadual segue intensificada na noite deste sábado, para conter possíveis aglomerações e manter a ordem na cidade.