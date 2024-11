‘Rua dos Cataventos’ do Projeto Casulo abre Mostra Artística nesta segunda-feira, 11

O espetáculo ‘Rua dos Cataventos’, do Projeto Casulo, abrirá a Mostra Criativa na segunda-feira, 11, às 20 horas, no auditório da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, na Arse 132 (1306 Sul). Os ingressos estão disponíveis na Fundação Cultural de Palmas (FCP), no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, ao custo de R$ 20,00; crianças menores de dez anos e pessoas com deficiência não pagam.

‘Rua dos Cataventos’, com maioria crianças, apresenta a rotina e as vivências do cotidiano dos moradores de rua. Com a utilização da poesia, da dança, do canto e da interpretação, aborda temas fortes e sensíveis permitindo que, por meio do uso criativo da linguagem, os alunos expressem seu lado poético.

O Projeto Casulo foi criado em 2022, na Casa de Cultura Professora Maria dos Reis, polo do Centro de Criatividade da FCP em Taquaruçu, sob orientação do professor Felipe Trindade com o objetivo de resgatar a Cultura Tradicional e Popular, como as danças de roda, as danças de coco, a catira, cavalo marinho, xaxado, baião, entre outras manifestações culturais que se aproximem do objetivo do projeto.

Participam do projeto aproximadamente 60 alunos, dividido em três fases: Casulo 1 crianças, Casulo 2 adolescentes e Casulo 3, adultos que participam de uma formação no teatro, dança e na música.

Mostra Artística

As apresentações dos projetos na Mostra Artística seguem durante a semana com o shows da Orquestra Buriti – ‘do Pop Samba’, no dia 12; Small Band com ‘Clássicos e Dançantes’ no dia 13, e apresentação do espetáculo ‘Brasileiríssimo’, do Coral Municipal de Palmas, no dia 14. Todos os espetáculos serão realizados no auditório da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré, na Arse 132 (1306 Sul), às 20 horas.

Os ingressos no valor de R$ 20,00 podem ser adquiridos na Fundação Cultural de Palmas, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho ou no local do evento. Este valor será convertido em ações dos projetos visando à manutenção de equipamentos, figurinos e instrumentos. Como contrapartida será ofertada entrada gratuita para crianças abaixo de dez anos e para Pessoas com Deficiência (portando documentos de identificação).

As demais apresentações da Mostra, que terá 20 dias de programação, serão realizadas gratuitamente, nos polos do Centro de Criatividade no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, Espaço +Cultura Atriz e Educadora Marcélia Belém, Pracinha da Cultura e Casa de Cultura Professora Maria dos Reis.

Serviço

O quê – Mostra Artística – Apresentações dos Projetos

Quando – de 11 a 14 de novembro, às 20 horas

Onde – Auditório da ETI Almirante Tamandaré – Arse 131 (1306 Sul)

Ingressos – R$ 20,00 – na Fundação Cultural de Palmas ou no local, no dia do evento.