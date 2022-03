Ronaldo Dimas tem reunião com Jair Bolsonaro e afirma que ingresso ao PL está “praticamente definido”

Por: Cleber Toledo | Coluna do Portal CT

10/03/2022 – Publicado às 05:46

O pré-candidato a governador, Ronaldo Dimas (Podemos), esteve reunido em Brasília nesta quarta-feira, 9, com o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). Apesar de admitir ter sido uma conversa rápida, o ex-prefeito de Araguaína avaliou o encontro como “bastante positivo” e adiantou que seu ingresso ao Partido Liberal (PL) está “praticamente definido”. “Tem a necessidade da gente sentar para discutir com mais tempo. Pequenos detalhes que vamos consolidar”, pondera.

Semana decisiva para futuro partidário e alianças

Conforme antecipado na coletiva do Podemos, a agenda em Brasília será “decisiva”, mas Ronaldo Dimas adianta que será não apenas sobre a mudança de partido, mas também sobre composições. “Estas alianças a gente está construindo com outros líderes. [Esta semana] Vai praticamente definir não somente a questão partidária minha, mas dar uma luz mais forte do que deve acontecer em relação a alianças partidárias”, comenta. O pré-candidato revela ter tido reuniões com o senador Eduardo Gomes (MDB) e a deputada federal Dorinha Seabra (DEM).