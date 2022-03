Rios + Limpo será realizado neste sábado, 19, no Lago de Palmas

Por Georgethe Pinheiro | Governo do Tocantins

19/03/2022 – Publicado às 05:56

Um grande mutirão de limpeza no Lago de Palmas será realizado neste sábado, 19, como parte do Programa Rios + Limpos, do Ministério do Meio Ambiente, que chega à Capital. A ação conta com a adesão da Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA). A previsão é que as atividades iniciem às 08 horas, na Praia da Graciosa e siga para as praias das Arnos e Prata e demais ilhas.

O Mutirão antecipa as comemorações do Dia da Água, celebrado em 22 de março, e a expectativa é que mais de 100 pessoas participem dos trabalhos, uma vez que além da FMA, o Programa conta com a parceria de órgãos ambientais do Estado e entidades e empresas da iniciativa privada.

Além do Mutirão, a Fundação de Meio Ambiente deve assinar com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) uma carta de intenções para implantação de uma Central de Logística Reversa na Capital. Também está prevista para a mesma ocasião a entrega do Selo Abree, que atesta ao município de Palmas o comprometimento na implementação da logística reversa de eletroeletrônicos.

Rios +Limpos

Lançado em setembro de 2021 pelo Ministério do Meio Ambiente o programa “Rios + Limpos” visa fomentar ações de despoluição, incentivo á limpeza e coleta de lixo em rios, lagos, lagoas e praias fluviais, além da implementação de sistemas de tratamento descentralizado de efluentes em áreas não atendidas pelos sistemas tradicionais, bem como a promoção de projetos que visem o reuso de efluentes no País.

Parceiros

Em Palmas, além da FMA também são parceiros do Programa a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), o Exército Brasileiro, a Prefeitura de Palmas, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), a Marinha do Brasil, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal (ABRA), Polícia Militar do Tocantins (PMTO), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Cooperativa de Produção de Recicláveis do Tocantins (Cooperan) e a Associação dos Proprietários de Catamarã.