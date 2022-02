Reunião voltada à inclusão de pessoas com deficiência é discutida entre MPTO e TJ

Texto: Ascom/MPE

Representando o Ministério Público do Tocantins (MPTO), a coordenadora do Centro de Apoio às Áreas do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher (Caoccid), promotora de Justiça Isabelle Rocha Valença Figueiredo, recebeu, nesta sexta-feira, 11, o desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho, que preside a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão (CPAI) do Tribunal de Justiça. A reunião teve como pauta a criação da rede TO Acessível.

Conforme explicou o desembargador, a intenção é integrar um conjunto de instituições do Estado do Tocantins para o desenvolvimento de ações conjuntas em prol de pessoas com deficiência, com foco na educação inclusiva. O trabalho encontra-se em fase de formação das parcerias.

A coordenadora do Caoccid aproveitou a reunião com o coordenador da CPAI e vice-presidente do TJ para apresentar a iniciativa do Ministério Público, de instituir o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos, voltado a prestar assistência jurídica e psicossocial a estas vítimas. Isabelle Rocha informou que o núcleo será implantado em breve e convidou o magistrado a participar da inauguração e cooperar com as ações.