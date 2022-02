Reunião com representantes da educação esclarece fatos e define estratégias preventivas de segurança nas escolas

Texto: SSP-TO

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), nesta quarta-feira, 02, se reuniu com representantes das redes municipais, estaduais e privadas de educação, a fim de prestar esclarecimentos relacionados ao episódio do eventual atentado contra escolas de Palmas, que foi desarticulado pela PCTO na última segunda-feira, 31. A SSPTO tranquilizou os gestores e explicou que a polícia considera o caso de forma isolada.

Na oportunidade, o delegado-chefe da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC-Palmas), Lucas Brito, responsável pela investigação, esclareceu que o inquérito segue para conclusão e todos os suspeitos estão apreendidos à disposição da justiça. “Durante a investigação, foi possível chegar aos suspeitos de forma antecipada, impedindo qualquer possibilidade de ataque”, destacou.

O episódio foi criteriosamente acompanhado pela Polícia Civil e os investigados estavam desde novembro de 2021, sob permanente monitoramento. “Solicitamos agora a todos que se tranquilizem e não disseminem notícias de fontes não oficiais em grupos de aplicativos de mensagens ou redes sociais, uma vez que, essas atitudes atrapalham o trabalho da polícia e ainda acabam gerando pânico”, ressaltou o Delegado Geral, Claudemir Luiz Ferreira.

Medidas de Segurança

Entre as medidas tomadas durante a reunião estão o reforço de segurança dentro das escolas, por meio da aproximação da Polícia Civil e Polícia Comunitária. A Superintendente de Segurança Integrada da SSP, Fátima Holanda, destacou que as ações serão tomadas de forma imediata. “A Polícia Civil, conta hoje com a Escola Superior de Polícia (Espol), estamos formatando um projeto para a realização de palestras preventivas sobre bullying, que serão ofertadas por policiais civis e também a atuação de forma direta com toda a comunidade escolar.

A SSP também estuda medidas para a criação de uma política estadual de segurança, além da criação de mecanismos de reação à violência nas escolas, a fim de garantir segurança aos estudantes e profissionais da educação. O secretário de Segurança Pública, Wlademir Costa, lembrou ainda que a segurança pública é feita por toda a sociedade. “As medidas começam dentro da nossa casa, monitorando o que nossos filhos estão vendo, que tipo de conteúdo estão consumindo e até mesmo com quem estão conversando, a responsabilidade é de todos nós. Precisamos unir esforços para garantir uma melhor segurança para todos”, destacou.

Participaram da reunião

A secretária municipal de Educação de Palmas, Cleizenir Divina dos Santos; a diretora do Colégio Marista de Palmas, Heliane Concesso Pereira Borges; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Particulares de Palmas (Sintepp-TO), Professor Aníbal Parente Fontoura; o delegado-chefe da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), Afonso José Azevedo de Lyra Filho; o delegado-chefe da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC-Palmas), Lucas Brito; a superintendente de Avaliação e Desempenho Educacional da Semed-Palmas, Anice de Souza Moura.