Retorno: Justiça Eleitoral do Tocantins inicia suas atividades em 2021

A Justiça Eleitoral do Tocantins iniciou nesta quinta-feira (7) as atividades de 2021. O atendimento presencial continua suspenso, em decorrência da pandemia do Covid-19. A Secretaria do Tribunal e os 33 cartórios eleitorais e postos de atendimento atuarão no formato remoto, com atendimento das 13 às 19h. Vale ressaltar que o atendimento presencial nos cartórios será exclusivo somente para a entrega dos documentos físicos da prestação de contas de campanha das Eleições 2020.

Atendimento on line

O eleitor que desejar fazer seu alistamento eleitoral (1º título), transferência, revisão de dados cadastrais – inclusive uso de nome social ou solicitação de acessibilidade ao local de votação, regularização de título cancelado, entre outros serviços deverão acessar o site Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), clicando no link do Título Net.

Calendário de sessões

As sessões do pleno continuam através de videoconferências, com reuniões virtuais entre os dias 25 a 29 de janeiro as quais serão transmitidas ao público pelo canal do youtube: justicaleotoralto. Clique aqui para conferir o calendário de sessões 2021.

Em caso de dúvidas, basta consultar a Ouvidoria Eleitoral do TRE – Tocantins, pelo 0800 646 800 ou no Ouvizap (63) 3229-9600. Se você desejar entrar em contato com os demais serviços da Secretaria do Tribunal e zonas eleitorais, clique aqui.