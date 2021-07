Retorno às atividades escolares terá transmissão online e ao vivo das aulas presenciais

A Secretaria Municipal da Educação está disponibilizando aos pais e responsáveis por alunos da rede municipal de ensino mais uma alternativa ao retorno híbrido das aulas, previsto para o dia 3 de agosto. Trata-se das aulas interativas, ou seja, transmissão online e ao vivo das aulas presenciais pelo canal do Palmas Home School no YouTube, acessível a todos os alunos da rede independentemente da unidade de ensino em que estiverem matriculados.

Para a implementação das salas interativas foram selecionadas unidades educacionais que receberam estrutura para transmissão ao vivo das aulas, compondo salas estúdio com computadores, acesso à internet, câmera e microfone. Estas aulas, que serão presenciais para os alunos da escola, podem ser acessadas pelos demais alunos da rede em tempo real. Outra vantagem é que o vídeo da aula fica disponível para acesso posterior por quem não teve oportunidade de assistir ou que esteja buscando sanar dúvidas ou reforço.

A secretária da Educação de Palmas, Cleizenir dos Santos, exemplifica como funcionará o sistema. Segundo a gestora, as aulas para os alunos do primeiro ano serão transmitidas a partir da ETI Olga Benário. Assim, além das aulas híbridas nas demais escolas, todos os alunos da rede poderão ter acesso às aulas. O mesmo acontece com os alunos do segundo ano, cujas aulas serão transmitidas a partir da ETI Anísio Teixeira; terceiro ano, ETI Pedro Pereira Piagem; quarto ano, ETI Luiz Rodrigues Monteiro; quinto ano, ETI Margarida Lemos; sexto ano, ETI Almirante Tamandaré; sétimo ano, Thiago Barbosa; oitavo ano, ETI Eurídice Ferreira de Mello e nono ano a partir da escola Beatriz Rodrigues, através de link único.

“Assim acontecerá com as demais séries, ou seja, com aulas transmitidas a partir de outras unidades escolares. Conseguimos implementar esta alternativa de ensino após realizar um alinhamento de conteúdo nos objetos de aprendizagem. Assim, independentemente da escola em que estiver matriculado, o aluno pode assistir ao vivo ou em outro momento, aumentando as possibilidades de acesso ao conteúdo”, explica.