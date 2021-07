Residentes de Enfermagem Obstétrica da Fesp participarão da vacinação de gestantes e puérperas em Palmas

Os Residentes em Enfermagem Obstétrica da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp) irão atuar em mais um importante cenário de prática: a vacinação contra a Covid-19 em gestantes e puérperas da Capital. A ação começa a partir de quinta-feira, 15, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) que, na ocasião, promoverá o Dia D da vacinação exclusiva para este público.

A estratégia do cronograma envolvendo os 11 residentes do programa foi definida em reunião na Semus nesta terça-feira, 13. Para a coordenadora da Residência em Enfermagem Obstétrica, a enfermeira Mayane Pedroso, o momento é oportuno para o aprimoramento da prática. “A aplicação de vacinas faz parte da nossa profissão, mas inserir nossos alunos neste contexto de pandemia será um momento ímpar na experiência profissional deles”, pontuou.

A Fesp destaca que o objetivo dessa residência é formar enfermeiros obstetras com perfil humanístico e ético, pautados pelo espírito crítico, cidadania e pela função social da educação superior, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também objetiva formar profissionais capazes de atuar como colaboradores na mudança de modelo de atenção à saúde materno-infantil, contribuindo para a melhoria da realidade epidemiológica no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de Palmas.

Serviço

Para garantir a dose da vacina é necessário que a gestante ou a puérpera realize o agendamento aberto nesta terça-feira, 13, e procure o médico na Unidade de Saúde da Família ou da rede privada que a acompanhe para avaliação individualizada e recomendação da vacina via laudo, que deverá ser apresentado no ato da vacinação. Para fazer o agendamento acesse aqui.