Qualifica Jovem: Fundação Municipal da Juventude realiza aulas magnas para 160 jovens

…

Com o objetivo de profissionalizar, principalmente o público jovem de Porto Nacional com cursos profissionalizantes e facilitar o ingresso no mercado de trabalho, a Fundação Municipal da Juventude de Porto Nacional realizou nesta segunda-feira, 30, duas aulas magnas para os 160 jovens inscritos nos cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente pela Prefeitura Municipal. As aulas foram realizadas respectivamente na Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, no distrito de Luzimangues e no Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão), localizado na Orla Beira Rio. Além das aulas de inauguração, os jovens receberam das mãos das autoridades presentes um kit contendo camiseta, máscaras e squeeze (garrafa de água individual).

Durante o evento de abertura o prefeito Ronivon Maciel se emocionou ao falar do compromisso em buscar oportunidade para a juventude portuense. “Eu esperei ansiosamente por esse dia, o dia em que estou de frente para a juventude portuense levando esperança. Me lembro de quando conversei com os jovens de Porto Nacional, tempos atrás, e tudo o que me pediram foi oportunidade. Hoje estamos dando essa oportunidade para vocês que são o nosso presente e será também o nosso futuro”, destacou.

Ronivon Maciel falou que será conhecido também como o Prefeito da Juventude e destacou outros projetos que estão sendo preparados para a juventude, como o Agente Jovem, programa que visa incentivar, auxiliar e levar conhecimento à juventude e que vai atender jovens com idades entre 15 e 29 anos de idade que cursam o ensino médio, técnico ou superior.

O presidente da Fundação Municipal da Juventude, Murilo Ferreira, disse acreditar que Ronivon Maciel se tornará o gestor que mais investiu na juventude. “Ainda no primeiro ano de governo já lançamos grandes programas visando a geração de emprego e renda e viabilizando pessoas que querem empreender como o programa Geração 4.0 da Fundação Municipal da Juventude”, explicou.

Pedro Lucas, de 21 anos, falou sobre a alegria que está sentindo em poder fazer um curso tão sonhado e de forma gratuita. “Espero concluir esse curso, obter conhecimento e usá-lo no ambiente de trabalho, vejo como um privilégio único para mim e para todos os jovens da minha cidade que estão tendo a oportunidade de realizar essa formação e outros que ainda terão”, afirmou.

Cursos

Os cursos profissionalizantes do Programa Qualifica Jovem acontecem nos turnos matutino, vespertino e noturno, com duração de até 6 meses, a depender da área escolhida. Os cursos oferecidos são: Informática básica, Excel básico, Excel avançado, AutoCad, operador de computador, tortas regionais, tortas doces, montagem e fabricação de pizzas, classificação de grãos, padeiro, fabricação de doces e compotas, salgados gourmet, mecânica de motos, aplicação de papel de parede, oficina de reparos para mulheres, assistente administrativo e operador de colheitadeira. Todos os cursos serão realizados conforme as medidas de enfrentamento contra a Covid-19.