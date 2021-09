Audiências públicas do PPA 2021/2025 ocorrerão nos distritos de Luzimangues e Pinheirópolis

…

Promover e incentivar a participação da sociedade nas audiências públicas de consolidação do Plano Plurianual – PPA, para os anos de 2021 a 2025 é uma das propostas da Prefeitura de Porto Nacional, ao convidar a sociedade para participar das audiências públicas que serão realizadas ao longo do mês de setembro. Serão quatro encontros realizados; o primeiro será nesta quarta-feira, 1º, no auditório do Centro de Convenções Vicente de Paula (comandante Vicentão), nos distritos de Luzimangues e Pinheirópolis serão nos dias 15 e 22, respectivamente e o último será na câmara de vereadores de Porto Nacional, no dia 30, sempre no horário das 19h30 às 21 horas.

De acordo com o secretário de planejamento, Silvanei Rabelo da Rocha, as audiências públicas têm como meta coletar a opinião da população, no sentido de oportunizar aos cidadãos a opinarem sobre qual tipo de política pública e/ou investimentos entendem que precisam ser feitas para a cidade. Durante as reuniões, a prefeitura definirá quais ações serão realizadas na gestão, nos próximos quatro anos, bem como os recursos que serão disponibilizados para cada uma delas.

Para o prefeito Ronivon Maciel, “convidar a população para participar dessas audiências públicas para construção do PPA de Porto Nacional, é fortalecer os bairros e garantir a presença dos moradores na gestão municipal. É o que desejamos com essa iniciativa da elaboração do novo orçamento participativo”, declara.

Os que preferirem participar de forma remota, a prefeitura disponibiliza um formulário PPA – Porto Nacional, o qual deverá ser preenchido e enviado com as devidas sugestões. Além disso, todas as audiências serão transmitidas pelo canal oficial do Youtube da prefeitura de Porto Nacional.