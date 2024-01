Publicado o edital para seleção de entidade parceira para execução da Taça Palmas de Voleibol

Com os objetivos de promover integração e socialização entre o público em geral, melhorar a qualidade de vida e desenvolver o intercâmbio, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude, promoverá a 1ª Taça Palmas de Voleibol. Para a realização do projeto, estão abertos os prazos para seleção pública de organização da sociedade civil, para fins de celebração de parceria na execução da competição. De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 02/2024, podem participar da seleção as entidades que possuam existência de no mínimo três anos, que contenham em seu estatuto social, abrangência em atividades com finalidade de desporto e que atendam aos demais requisitos exigidos no edital.

O edital completo, o Estudo Técnico Preliminar, o modelo de Plano de Trabalho, o Termo de Colaboração, os modelos de declaração de funcionamento regular, de capacidade técnica e gerencial, além de outros documentos necessários para a formalização das inscrições, estão disponíveis no site da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (www.to.gov.br/seju).

A 1ª Taça Palmas de Voleibol contemplará a categoria aberta (acima de 16 anos) no feminino e masculino. As dúvidas relativas ao chamamento público poderão ser consultadas por meio dos telefones (63) 3218-1232 ou (63) 3218-1036, ou ainda pelo e-mail [email protected].

Prazos

As inscrições para o chamamento público seguem até o dia 19 de fevereiro. O resultado preliminar está previsto para o dia 22 do mesmo mês, enquanto o resultado final deve ser divulgado no dia 29 de fevereiro, podendo ser antecipado, caso não haja interposição de recursos.