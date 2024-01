Mutirões para procedimentos eletivos são realizados em cinco municípios

Com o objetivo de reduzir o número de pacientes que aguardam na fila por um procedimento cirúrgico, os hospitais geridos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) tiveram uma semana movimentada. As unidades de Alvorada, Dianópolis, Guaraí, Palmas e Paraíso do Tocantins realizaram atendimento a centenas de pessoas, com consultas e cirurgias eletivas, de 15 a 21 de janeiro.

No Hospital Regional de Paraíso do Tocantins (HRPT), foram 90 consultas ambulatoriais e mais de 30 cirurgias. “Estamos empenhados em proporcionar o melhor atendimento aos nossos pacientes e os resultados obtidos até agora refletem nosso compromisso com a excelência na prestação de serviços de saúde. Continuaremos, com a Secretaria de Estado da Saúde, a investir em nossa equipe e infraestrutura para garantir que possamos oferecer cuidados de saúde de alta qualidade a todos da região”, destacou o diretor-geral da unidade, Diego Segger.

A paciente Jacilda dos Santos foi uma beneficiada, durante o mutirão, com a realização de uma cirurgia de colecistectomia e falou sobre o atendimento. “Fui muito bem atendida, foi rápido e a cirurgia foi bem sucedida. Agora, estou só me recuperando e amanhã já vou embora. Gostaria de agradecer ao pessoal do regional, são todos bem solícitos com todo mundo”, destacou.

No Hospital Regional de Dianópolis (HRD), foram 27 consultas pré-cirúrgicas e 25 cirurgias eletivas. “Para nós, é uma satisfação muito grande poder estar começando o ano com mais um mutirão de cirurgias, que foi uma das nossas marcas no ano passado, onde realizamos todo o mês pelo menos um mutirão. E agora já em 2024, iniciamos nosso primeiro mutirão de cirurgias, com diversas cirurgias e consultas pré-cirúrgicas. Então, é um marco de muita felicidade e de gratidão por a gente estar conseguindo resolver as demandas da nossa região sudeste”, relatou o diretor-geral André Cavalari.

Quem teve a vida transformada em Dianópolis foi o paciente Atila Fernandes Bonfim, residente do município de Taipas, beneficiado com uma cirurgia de vasectomia. “O hospital é muito bem organizado, toda a estrutura é boa e o atendimento rápido. Então, não deixa nada desejar para a rede particular. O Governo está de parabéns com o atendimento bem humano e toda a estrutura muito organizada e moderna”, afirmou.

Na Capital, oito crianças tiveram seus problemas de saúde resolvidos, no Hospital Geral de Palmas (HGP), com cirurgias ortopédicas pediátricas. “Graças ao mutirão, minha filha vai poder realizar a cirurgia dela pelo Sistema Único de Saúde e minha sensação é de felicidade, pois o problema de saúde dela incomodava toda a família”, afirmou Patrícia da Silva Rodrigues, mãe da Evelyn, de 9 meses.

No Hospital Regional de Alvorada, 17 pacientes passaram por cirurgias eletivas e, segundo o diretor-geral da unidade, Sidoman Neves, “estamos nos organizando para continuar com a produção de cirurgias em alta. Em 2023, batemos recordes e, em 2024, buscamos superar, pois isso é o que a população precisa”.

Em Guaraí, 19 pacientes foram cirurgiados. “Já estamos com o alinhamento final de nossas programações e, este ano, vamos repetir o feito de 2024, como a unidade porte dois de maior produção de eletivas do Estado. As equipes da Secretaria têm nos dado suporte, com o abastecimento de medicamentos e insumos e nossa equipe hospitalar está comprometida”, afirmou o diretor-geral do Hospital Regional de Guaraí, Claudio Reis.