Proposição do vereador Tony requer reforma das Quadras Esportivas de Basquete da Orla e Praça das Mães

Por Redação | Folha do Tocantins

12/04/2022 – Publicado às 03h21

Proposições submetidas à deliberação do Poder Legislativo Municipal, são aprovadas e, solicitam, as reformas da Quadra Esportiva de Basquete localizada na Orla, (Avenida Beira Rio) e Quadra Esportiva Sintético de Futebol na Praça da Mães, em Porto Nacional.

Requerida com urgência, a primeira matéria contém em seu texto, o argumento que a reivindicação é diligenciada pela comunidade portuense que frequenta o local para práticas esportivas, e que, solicitam a reforma da Quadra na Avenida Beira Rio, devido as rachaduras, e buracos existentes no piso. Também a manutenção e reparos na estrutura: nos assentos e ferragens, nas tabelas de basquete, na adequação do local com drenagem da água, para evitar alagamentos. O vereador Tony Andrade, autor da solicitação, afirma que, os canos de irrigação impedem que a água da chuva escoe, fazendo ficar alagada a quadra.Outro fator, descrito pelo parlamentar, sugere a colocação de lâmpadas de LED no local, que é utilizado também para lazer, além da prática esportiva.

Na pauta de solicitações, foi apresentado por Tony, a reforma da Quadra Esportiva de Futebol Sintético, localizada na Rua Aureliano Azevedo com a rua Costa de Melo – Centro Praça das Mães.

Ambas solicitações são destinadas para o prefeito Ronivon Maciel, e o Secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Antônio.