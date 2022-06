Projeto Foco no Fogo ganha destaque na mídia nacional

A antecipação da ação de prevenção às queimadas ilegais e incêndios florestais no Tocantins, através do projeto Foco no Fogo, em 2022, recebeu destaque no Jornal Nacional, veiculado pela Rede Globo, desta segunda-feira, 13.

No ano passado, o Estado registrou a redução de -34% de áreas queimadas em unidades de conservação e -51% em áreas da zona rural, apesar da elevação na soma dos índices de queimadas nos bioma Cerrado e Amazônia, no país.

A reportagem especial mostra desde o raiar do dia, como é realizado todo o trabalho desempenhado pela comitiva da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e das instituições parceiras do projeto, que compõem o Comitê Estadual de Prevenção e Controle às Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Comitê do Fogo).

“Para nós é um orgulho ver o resultado desta ação ganhando repercussão nacional, isto ajuda e fortalece ainda mais a conscientizar os produtores rurais contra as queimadas ilegais, por isso, seguimos firmes na nossa missão de preservar o meio ambiente”, afirmou a secretária-executiva da Semarh, Karynne Sotero.

Neste ano, o Foco no Fogo tem a meta de visitar mais de 60 municípios. Iniciando a quinta semana de ação, o projeto estima alcançar mais 1mil propriedades rurais visitadas, onde as equipes técnicas são recebidas por produtores rurais que recebem informações sobre os riscos das queimadas ilegais e incêndios florestais, além das orientações de prevenção.

Assista a reportagem completa no link

https://globoplay.globo.com/v/10665635/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar

Edição: Fábia Lázaro