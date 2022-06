Projeto de Recebimento Itinerante encerra o primeiro semestre com mais 15 mil embalagens de agrotóxicos devolvidas

O projeto de Recebimento Itinerante (RI) de embalagens vazias de agrotóxicos encerrou as ações do primeiro semestre com um saldo positivo de devolução nas dez edições que foram realizadas. Pelos dados divulgados nesta quarta-feira, 15, pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) foram devolvidas 15,1 mil embalagens beneficiando diretamente cerca de 350 pequenos e médios produtores rurais.

Na região do Bico do Papagaio, onde foram realizadas sete das dez edições do semestre foram devolvidas 10.900 embalagens, um número que superou as expectativas dos órgãos que são parceiros no projeto. “Nossa meta aqui na região era receber cerca de 7 mil embalagens e alcançamos um número bem superior, mesmo após dois anos sem ações do projeto por causa da pandemia, os produtores rurais atenderam nosso chamado e retiramos este passivo do campo”, destacou a supervisora da área vegetal da regional da Adapec de Araguatins, Érica Caitano.

O gerente de inspeção vegetal da Adapec, Carlos César Barbosa informou que, no segundo semestre, estão programadas a realização de mais 11 edições do projeto em outras regiões do Estado. “O RI é um projeto que vem dando certo no Tocantins, e por isso, estamos ampliando junto com os demais órgãos parceiros, o número de municípios e regiões beneficiadas a cada ano”, ressaltou Carlos César.

Parceiros do RI

São parceiros do projeto: o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec); o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev); a Central de Silvanópolis, dirigida pela Associação dos Revendedores de Insumos Agropecuários de Porto Nacional (Areia); a Central de Pedro Afonso administrada pela Associação das Revendas de Insumos Agropecuárias do Médio Norte Tocantinense (Atria); a Central de Imperatriz – MA, conduzida pela Associação do Comércio de Insumos Agropecuários da Região Tocantina (Aciart); sindicatos rurais e prefeituras.

Calendário do 2° semestre

Itacajá – 25 de agosto;

Dianópolis – 25 de agosto;

Araguacema – 30 de agosto;

Dois Irmãos – 31 de agosto;

Itaporã – 5 de outubro;

Araguaçu – 8 de outubro;

Pequizeiro – 13 de outubro;

Colinas – 25 de outubro;

Xambioá – 24 de novembro;

Muricilândia – 25 de novembro;

Santa Fé – 26 de novembro.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate