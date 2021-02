Projeto “Cuidando de Quem Cuida” no HGP é ampliado e traz bem-estar aos servidores

Com a finalidade de levar um atendimento especial, com bem–estar, qualidade de vida aos profissionais de saúde que possuem uma rotina de cuidar e zelar pela saúde das pessoas, o Hospital Geral de Palmas (HGP), conta agora com o Serviço de Acolhimento ao Trabalhador. A iniciativa veio ampliar as ações realizadas pelo projeto “Cuidando de Quem Cuida”, em prol dos servidores.

Por meio do serviço, o trabalhador que atua no HGP, tem acesso ao suporte psicológico, terapias holísticas (massagens, acupuntura, hipnose clínica, barras de access e leitura biológica), terapias em grupo, a escuta especializada, acolhimento, “Hora Relax” (automassagens), rodas de conversa, entre outras atividades de valorização do trabalho e do trabalhador da unidade hospitalar. Só ano passado, 1.033 trabalhadores da saúde foram beneficiados com as atividades.

“Desde de 2017, estamos desenvolvendo atividades de acolhimento ao trabalhador. Iniciamos com o projeto “Cuidando de Quem Cuida”, disponibilizamos diversos atendimentos. Este ano, criamos o Serviço de Acolhimento ao Trabalhador, que agregará outras atividades e continuamos ofertando o atendimento psicológico na modalidade presencial e agora a distância (em razão da pandemia)”, explicou a responsável pelo setor de Humanização do HGP, Goiamara Borges.

Ela destaca ainda “além disso, estamos realizando o atendimento e acolhimento psicológico para trabalhadores que estão em quarentena recuperando em casa, da Covid – 19. Para dar suporte aos coordenadores de setores no hospital, estamos desenvolvendo também terapias em grupo,” afirmou.

O diretor geral do HGP, Leonardo Toledo, destacou “nós sabemos o quanto nossos servidores se dedicam a assistência ao paciente em todas as áreas. Nosso objetivo principal é valorizar o trabalhador da saúde seguindo as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), do Sistema único de Saúde”.

A assistente social do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), Francisca dos Santos, utiliza o serviço por meio do projeto “Hora Relax” (automassagens), “acho ótimo, relaxa, melhora autoestima e bem-estar físico, me sinto mais ágil e disposta para realizar o plantão”, declarou.