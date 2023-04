Programação de palestras na Agrotins 2023 contará com diversos temas agropecuários para produtores e visitantes

Na programação da Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2023), constam em torno de 50 palestras voltadas para diversos temas ligados ao desenvolvimento agropecuário. A feira com o tema Compliance no Agro, ocorrerá de 16 a 20 de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na rodovia TO-050, saída para Porto Nacional.

As palestras iniciarão na terça-feira, 16, e encerrarão na sexta-feira, 19, com temas voltados para marketing no agronegócio, veículos pulverizadores, tecnologia na agricultura e pecuária, plantas medicinais, empoderamento feminino rural, entre outros.

Na última edição da feira, um total de 2.100 pessoas participaram das palestras. A expectativa para este ano é chegar a 2.500 participantes nos três auditórios: Jalapão, Cantão e Serras Gerais.

De acordo com a responsável pela organização dos auditórios, Lecine Paniago, parte da programação das palestras já se encontra na página da feira: agrotins.to.gov.br. “Os interessados em participar das diversas palestras podem acompanhar a programação na página. Até o início da feira, todas as palestras estarão disponíveis”, lembrou.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outros.

