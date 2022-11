Programa Escritura Gurupi – Prefeitura beneficia mais famílias com a entrega de títulos de regularização fundiária

Por Leilane Macedo – Secom Gurupi

Dando continuidade às ações de regularização fundiária, a Prefeitura de Gurupi entregou mais de 10 títulos de propriedades a moradores de vários bairros da cidade, que há muitos anos aguardavam pela documentação de seus imóveis. A solenidade aconteceu na tarde desta sexta-feira, 25, e contou com a participação de várias autoridades.

“Nestes dois anos de gestão nós já entregamos muitas escrituras. Isso significa dignidade, justiça e mais segurança jurídica para estas pessoas. E vocês sabem quanto esses moradores pagaram por estes títulos? Nada, nada. Se cada uma destas pessoas fossem fazer a sua escritura individualmente, sem a ajuda do poder público, seria no valor aproximado de R$ 3 mil. Então são moradores de Gurupi que estão recebendo este título das suas propriedades e assim resgatando as suas dignidades”, declarou a Prefeita Josi Nunes durante o evento.

“Tem mais de 18 anos que eu espero esse título e agora ele saiu com a graça de Deus”. Foi o que contou emocionado Edson Neres Saraiva Barbosa, outro morador que recebeu o título de imóvel nesta sexta-feira, por meio do Programa Escritura Gurupi.

Lançado pela Prefeitura em fevereiro deste ano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Programa Escritura Gurupi intensificou as atividades de regularização fundiária no município em parceria com o Tribunal de Justiça, por meio do Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária (Nupref), da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias) e também do Cartório de Registro de Imóveis de Gurupi.

Segundo o secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Eremilson Leite, a cada mês o Programa vem entregando escrituras totalizando, até o momento, cerca de 385 documentos entregues a moradores de diversos setores. “A nossa programação é fechar este ano de 2022 com 600 escrituras entregues, incluindo os moradores do Povoado Trevo da Praia e do setor Jardim da Luz. A secretaria está com o plano de trabalho visando atender 18 bairros em Gurupi, inclusive o Centro da cidade onde se concentra o maior número de unidades irregulares”, acrescentou o secretário.