PrevIncêndio faz revisão de Protocolo do Fogo e define ações para biênio 2023/2024

O Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (PrevIncêndio) realizou na tarde desta sexta-feira, 25, a revisão de seu Protocolo do Fogo, definiu novas metas e adequou os compromissos para o biênio 2023/2024. Na mesma ocasião também foi apresentado um balanço das atividades realizadas neste exercício de 2022.

Entre as definições para os próximos dois anos, ficou pactuado que as ações do Comitê devem ser definidas como ações de gestão, para que não sofram descontinuidade, especialmente no que diz respeito aos trabalhos de sensibilização da comunidade sobre a prática de queimadas e prevenção de incêndios, tanto em área urbana, quanto rural.

A revisão e atualização do Protocolo do Fogo foi baseada no balanço apresentado pelo PrevIncêndio. Na ocasião, o presidente da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA) e do Comitê, Carlos Braga, lembrou que o PrevIncêndio deve ser um fórum permanente, tanto deliberativo, quanto executivo e que precisa estar preparado para adequações e trabalhos em parcerias, com o objetivo de atender cada vez com maior eficiência.

A coordenadora dos trabalhos, Irisneide Farias, que conduziu a reunião, destacou que a FMA tem um papel relevante na condução dos trabalhos, sendo o ele entre todos os entes que compõem o PrevIncêndio. “Fazemos trabalhos de prevenção, aplicamos palestras nas escolas e comunidades, além de aos próprios brigadistas e técnicos da saúde, dentre outros”, destacou.

A representante da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), Lusy Almeida, comentou que foram capacitados para cerca de 40 agentes de saúde atuar na sensibilização da comunidade sobre os malefícios das queimadas. Ela lembrou que estas pessoas já estão inseridas nas comunidades e que ajudam a ampliar a mensagem de combate e prevenção do uso do fogo.

O superintendente de Defesa Civil de Palmas, Bruno Maciel, reforçou a necessidade de que as ações do Comitê sejam continuadas para que alcancem eficácia e apresentou um relatório de todo o trabalho executado ao longo deste ano de 2022.

Balanço

No total foram visitadas 11 escolas, atendendo um público escolar de mais de 1.200 alunos. Destas, cinco escolas foram visitadas pela equipe da FMA e as demais visitadas em parceria entre a Fundação e a equipe da Defesa Civil. Também foram visitadas 25 propriedades urbanas e 461 unidades rurais pela equipe de Educação Ambiental da FMA, que informou sobre a necessidade de prevenção de queimadas

A Defesa Civil atendeu 151 ocorrências e atuou no combate a 122 focos de calor e após o início das chuvas já foram plantadas 114 mudas de árvores nativas, para recuperação das áreas atingidas por incêndios, no período das queimadas.

Maciel lembra que o trabalho da Defesa Civil na prevenção e combate a queimadas e contínuo. “Fazemos o monitoramento, a prevenção, o combate e a recuperação das áreas degradadas”, enfatizou o superintendente.

A reunião do Comitê contou com representantes da Guarda Metropolitana Ambiental de Palmas, da BRK, da Energisa, da Semus, Agência Municipal de Turismo (Agtur) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).



