Professora Orcina Gomes Mascarenhas morre aos 86 anos em Porto Nacional; autoridades emitem nota de pesar

Folha do Tocantins

25/02/2022 – Publicado às 16:02

Nesta sexta-feira (25), a professora Orcina Gomes Mascarenhas, faleceu aos 86 anos em Porto Nacional. Pioneira no município, e querida pelos portuenses, foi professora no Colégio Sagrado Coração de Jesus e Cem Florêncio Ayres, onde lecionou língua portuguesa e literatura. Orcina foi empenhada em obras sociais e também foi fundadora na construção da Igreja Imaculada Conceição, no município.

Em nota, autoridades lamentaram o ocorrido e elogiaram a excepcional história da professora na área da educação.

O velório está ocorrendo na Igreja Imaculada Conceição, na avenida presidente Kennedy, no Setor Aeroporto, em Porto Nacional. O enterro ocorre às 17h no Cemitério Nossa Senhora das Mercês.

Nota de Pesar

Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento de Orcina Gomes Mascarenhas, ocorrido nesta sexta-feira, 25. Pioneira da cidade de Porto Nacional, professora Orcina foi uma grande profissional e sempre se destacou por sua determinação e proatividade. Exerceu um importante papel na luta por uma educação pública de qualidade.

Nesse momento de dor, também rogo a nosso eterno Deus que, por sua graça, console a família e os corações de todos que sofrem com esta perda.

Wanderlei Barbosa

Governador em Exercício do Estado do Tocantins

Nota de Pesar

Com tristeza recebi a notícia do falecimento da professora Orcina Gomes Mascarenhas. Muito querida por todos nós portuenses, professora Orcina, ensinou gerações, incentivou e facilitou o acesso ao conhecimento de muitos. Neste momento de pesar, solidarizo-me com os filhos, Márcia Christina, Auro Regio e Reinaldo Gomes Mascarenhas. Netos, familiares e amigos que sofrem esta irreparável perda. Pedimos ao Pai Celestial que acolha sua filha e lhe dê o merecido descanso.



Meu fraterno abraço,

Vicentinho Júnior

Deputado Federal

Nota de Pesar

Foi com tristeza e sentimento de pesar que recebemos a notícia do falecimento da querida e amada professora, Orcina Gomes Mascarenhas que exerceu com dedicação e amor o sacerdócio de lecionar.

Ela trabalhou nos Colégios Sagrado Coração de Jesus e Cem Florêncio Ayres, onde ensinou língua portuguesa e literatura, sua atuação construiu um grande legado aos filhos portuenses.

Professora Orcina, deixa três filhos e cinco netos, e sempre foi um exemplo de mulher, guerreira e humana.

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.” Salmos 46:1

Deputado Antonio Andrade – Presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins e família.

Nota de Pesar

É com profunda tristeza e pesar que recebo a notícia do falecimento da Sra. Orcina Gomes Mascarenhas (86), que ocorreu nessa madrugada (25).

Orcina deixa muitas saudades e um legado de amor, carinho, força, trabalho e determinação em favor de sua família e amigos. Mãe de minha grande amiga Márcia Mascarenhas, professora Orcina foi pioneira na cidade de Porto Nacional.

Além de ser uma professora renomada e até hoje amada pelos alunos do histórico Colégio Sagrado Coração de Jesus, sempre foi engajada em obras sociais e com sua fé inabalável foi fundadora da construção da Igreja Imaculada Conceição”

Kátia Abreu

Senadora da República