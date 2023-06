Produção de milho continua em destaque no Tocantins

O Tocantins vem ganhando notoriedade cada vez maior na produção de milho, principalmente na segunda safra, a chamada safrinha. Conforme dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área plantada chegou aos 400 mil hectares, um crescimento superior a 14%, em relação à segunda safra do ano anterior. A estimativa é de que a produção fique em torno de 2,26 milhões de toneladas de grãos de milho, 15% a mais, em relação à safra, 2021/2022.

Colheita

Já em relação à colheita do cereal, essa vem ocorrendo de forma escalonada à medida que os produtores precisam cumprir contratos de entrega ou para suas necessidades financeiras. De acordo o engenheiro agrônomo da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), Thadeu Teixeira Júnior, o preço do milho tanto no mercado interno quanto para exportação, “está fazendo com que os produtores permaneçam mais tempo com o grão no campo, uma vez que os silos e os armazéns ainda estão com uma boa quantidade de soja estocada, muito em decorrência também do baixo preço do cereal”, afirma.

Região

Ainda de acordo com a Conab, as principais regiões produtoras de milho da segunda safra no Tocantins se concentram nos municípios de Porto Nacional, Campos Lindos, Caseara, Paraíso e Pedro Afonso. Nas regiões de Paraíso, Porto Nacional e Campos Lindos, estima-se que a colheita ainda esteja na casa dos 5%, enquanto na região de Pedro Afonso, a área colhida é de 30%, números semelhantes ao do ano anterior.

O engenheiro agrônomo da Seagro, Thadeu Teixeira, ressalta que o Estado amplia, a cada ano, a área plantada e a produção de milho, “com isso, espera-se o desenvolvimento cada vez maior para outras cadeias produtivas como a bovinocultura, principalmente nos confinamentos, a piscicultura e a avicultura. Destaca ainda que empresas já estudam a implantação de usinas de etanol de milho, evidenciando ainda mais a força de produção tocantinense de grãos”, enfatiza.

