Etapa Estadual dos Jogos Estudantis do Tocantins será realizada na segunda quinzena de agosto, em Araguaína

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou a nova data de realização da 32ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets). As competições, que ocorreriam no período de 19 a 30 de junho, serão disputadas na segunda quinzena de agosto, em Araguaína. Até o final dos embates, cerca de 18 mil estudantes terão participado do evento, que é o maior do gênero em todo o Estado.

Desde o mês de abril, atletas de todo o Tocantins, de escolas públicas e particulares, participaram das etapas escolar, municipal e regional. Os vencedores das 13 regionais vão disputar a etapa estadual, que definirá os campeões estaduais da 32ª edição dos Jets nas modalidades coletivas e individuais.

Em agosto, serão realizadas simultaneamente as competições das categorias 12 a 14 anos e de 15 a 17. Com a junção das duas categorias no mesmo período, a Secretaria vê a otimização de pessoal e recursos, além de proporcionar mais tempo de treinamento para os atletas.

“Tivemos um aumento considerável no número de participantes e equipes classificadas nas regionais, por isso, neste ano, teremos 10 dias de disputas na final estadual. Além disso, com a nova data das provas, as equipes também terão mais tempo para se prepararem para os embates”, afirmou o secretário executivo da Seduc, Edinho Fernandes.

Os campeões dos Jets 2023 irão representar o Tocantins nos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), evento nacional que, neste ano, ocorrerá no Rio de Janeiro (RJ), no período de 31 de outubro e 15 de novembro.

Modalidades

Na final estadual dos Jets 2023, os estudantes irão disputar o título em 20 modalidades em duas categorias etárias.

Os atletas de 12 a 14 anos participarão dos embates de Atletismo, Badminton; Ciclismo; Ginástica Rítmica; Judô; Karatê; Natação; Taekwondo; Tênis de Mesa; Wrestling; Xadrez; Basquetebol; Handebol; Futsal; Voleibol e Vôlei de Praia.

Já os alunos de 15 a 17 anos competirão na modalidades: Natação em águas abertas, Atletismo; Badminton; Ciclismo; Esgrima; Ginástica Rítmica; Judô; Natação; Taekwondo; Tênis de Mesa; Tiro com Arco; Triatlo; Vôlei de Praia; Wrestling; Xadrez; Basquetebol; Futsal; Handebol e Voleibol.

Edição: Lorena Lira

Revisão Textual: Marynne Juliate