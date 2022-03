Primeiro colocado ganha R$10 mil no sorteio do Nota Palmense Premiada

Por Georgethe Pinheiro | Prefeitura de Palmas

21/03/2022 – Publicado às 06:00

Mais um sorteio do Programa Nota Palmense Premiada foi realizado no sábado, 19, contemplado 31 pessoas, com valores em dinheiro. O primeiro colocado embolsou o valor de R$ 10 mil. Já do segundo ao 31º lugar o valor é de R$ 500,00, totalizando o montante de R$ 25 mil em prêmios. Confira a lista dos sorteados aqui.

O sorteio é realizado mensalmente, sempre no terceiro sábado do mês. Neste certame concorreram 4.137 que foram convertidos até o dia 28 de fevereiro. Já para o sorteio de abril, o prazo de conversão vai até o dia 31 deste mês.

Programa

O Nota Palmense Premiada é um programa de incentivo à exigência da Nota Fiscal de Serviços (NFSe) e que tem entre suas metas promover a cidadania, ao mesmo tempo que dá prêmios e descontos no IPTU.

Para o contribuinte participar é necessário se cadastrar no hot site do Programa e passar a exigir a nota fiscal emitida para o seu CPF sempre que contratar um serviço no município de Palmas.

Para cada NFSe emitida, independente do valor, será concedido um cupom para participação nos sorteios e também crédito de 20% do valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) para o contratante do serviços, pessoa física.