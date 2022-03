Seminário São José de Porto Nacional faz 100 anos e data é celebrada com programação especial

.

Por Anne karianny Moreira | Jornal Folha do Tocantins

21/03/2022 – Publicado às 06:50

No dia 19 de março de 2022, o Seminário São José, localizado em Porto Nacional Tocantins, comemora os 100 anos de existência. Além disso, comemora-se também os 60 anos de sacerdócio do bispo emérito de Porto Nacional, D. Geraldo Vieira Gusmão.

Para celebrar essa data tão importante para o município, foi realizada uma programação especial que iniciou dia 10 de março com a novena e continua até o dia de hoje, 19, com missa solene, que aconteceu às 10h, almoço, e carreata que acontece às 19h.

Aos interessados em participar da carreata de São José, a concentração será na praça da Catedral e percorrerá as ruas da cidade. O Seminário foi fundado pelos Frades Dominicanos em 1920 e tem uma importância histórica, social e religiosa tornando -se um marco na formação da educação e cultura de Porto Nacional.

O prefeito Ronivon Maciel destacou que esse é um momento muito importante na cidade. “Quero manifestar nossa alegria em celebrar o centenário e em receber vários bispos. É muita satisfação e muita alegria estar promovendo essa festa tão importante para Porto Nacional. Nossos padres e seminaristas também ajudam a cuidar do nosso povo, eles precisam também desse cuidado religioso”.

O reitor do Seminário, padre Douglas, falou sobre a importância da celebração. “Estou muito emocionado no dia de hoje, celebrar 100 anos do seminário São José é celebrar a vida de tantos que um dia passaram por nossa casa de formação. Nossa alegria é dizer ao povo de Deus a importância que tem essa casa de formação para a diocese de Porto Nacional”, destacou o padre.

Para a diretora de Turismo de Porto Nacional, Angela Dantas, “o Seminário São José é um monumento maravilhoso da nossa cidade que completa 100 anos e para nós é um privilégio poder celebrar essa data, além de ser um patrimônio tombado pelo Iphan”. A diretora lembrou que o Seminário formou o padre Luso de Matos, que está no processo de beatificação.