PrevIncêndio realiza 2º dia de sensibilização sobre queimadas

O Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (PrevIncêndio) realizou neste sábado, 12, o segundo Dia ‘D’ de Sensibilização e Prevenção às Queimadas. Desta vez a atividade foi realizada com a comunidade rural do distrito de Taquaruçu e reuniu representantes da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), Defesa Civil de Palmas, Brigada Municipal de Palmas, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), Energisa, Polícia Militar do Tocantins (PM-TO), Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e Associação Água Doce.

O trabalho consiste em visitar as propriedades e informar sobre a proibição para emissão bem como a vigência das autorizações ambientais de queima controlada em todo o território do Estado, emitida pelo Naturatins, com o objetivo de evitar incêndios e queimadas descontroladas. A suspensão segue até o dia 30 de outubro.

Além desta informação, os técnicos também orientaram os proprietários rurais sobre a reutilização de resíduos orgânicos, a exemplo do uso de folhas e restos de poda para produção de adubo, bem como foram repassadas informações sobre as consequências das queimadas, que podem resultar em incêndios, afetando a saúde humana, com agravo principalmente de problemas respiratórios.

Outra abordagem foi sobre os prejuízos financeiros que o uso do fogo pode provocar, entre eles, incêndio e destruição de plantações e imóveis, bem como o empobrecimento do solo e a morte de animais domésticos e silvestres.

A proprietária da Chácara Esperança, Elenilde de Jesus Lacerda, aprovou o trabalho do PrevIncêndio e disse que é importante que o poder público e a comunidade trabalhem juntos para debelar este mal.