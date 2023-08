Arse 22 recebe calçadas com acessibilidade e recuperação de asfalto

Nesta segunda-feira, 14, a Quadra Arse 22 (206 Sul), em Palmas, está recebendo melhorias de infraestrutura viária. Foram concluídos 618 metros de calçadas com 11 rampas de acessibilidade para completar o passeio do contorno externo da quadra. Somente este serviço de calçadas recebeu investimento de cerca de R$ 123.500,00.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp), outros pontos da Capital receberão mais intervenções para ampliação de área de passeio com acessibilidade. Entre elas a Praia das Arnos, com calçadas com piso intertravado.

Outras melhorias

Além disso, as ruas internas da Arse 22 estão passando por rejuvenescimento do asfalto. Equipes da Superintendência de Obras Viárias retomaram o trabalho na alameda 10 nesta segunda-feira, 14. A aplicação da lama asfáltica garante a correção de deformidades do asfalto anterior. Outras ruas internas da quadra já receberam a nova cobertura de correção de asfalto.

É importante o morador ou condutor respeitar a sinalização de ruas fechadas. Segundo a pasta, são necessárias, pelo menos, seis horas de repouso da lama asfáltica para que o tráfego seja reaberto. Isso vai garantir a completa adesão do material à pavimentação anterior e, consequentemente, sua durabilidade. Vale ressaltar que ignorar esta orientação e trafegar pelo material ainda mole pode causar dano à nova cobertura asfáltica.