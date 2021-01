Presidente do Gurupi Prev visita construção da sede própria do instituto

Nesta quarta-feira, 13, a presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (Gurupi Prev), Kárita Carneiro Scotta, visitou as obras de construção da sede própria do instituto, que está sendo realizada no Park Filó Moreira. A presidente estava acompanhada da engenheira e Diretora Estratégica da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Bárbara Gomes Ferreira, e também da arquiteta Ludmyla Oliveira.

A presidente do Gurupi Prev afirmou que a obra busca proporcionar um melhor atendimento aos segurados e pensionistas, e também oferecer melhores condições de trabalho aos servidores. “A construção encontra-se em fase avançada de execução, porém será necessária a realização de aditivo contratual de valores para adequada conclusão. Isso porque o projeto original e planilhas de custo não contemplaram o calçamento adequado na parte externa, pisos para os banheiros, dentre outros componentes necessários para o prédio público”, frisou.