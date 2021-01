Prefeita Josi Nunes recebe visita do superintendente da Caixa no Tocantins

A Prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira (13), o Superintendente da Caixa Econômica Federal no Tocantins, Cristian Rodrigues Freitas. Durante a visita foram reforçadas as parcerias já existentes com o município e futuros projetos para o desenvolvimento da cidade.

Segundo a prefeita Josi Nunes, é fundamental no início da gestão reforçar a importância das parcerias para o crescimento de Gurupi em todas as áreas. “Já temos grandes parcerias e projetos com a Caixa, e hoje foi uma visita de cortesia, um primeiro contato para solicitarmos e reforçarmos a continuidade desta parceria dos projetos já existentes e que são fundamentais, além de outros avanços para o município”, afirmou a prefeita.

O Superintendente reforçou que a Caixa tem o compromisso e a prioridade pelas necessidades que Gurupi possa requerer e se colocou à disposição para projetos de melhorias para a cidade. “Me sinto honrado de fazer parte da parceria junto à Prefeitura de Gurupi. Nós temos uma agenda onde a Caixa pode contribuir de forma efetiva com o município de Gurupi e tenho certeza que junto com a prefeita Josi iremos fazer um excelente trabalho durante sua gestão”, assegurou Cristian, reforçando que essa parceria deve atender todas as frentes de atuação da Caixa, desde os aspectos sociais à infraestrutura.

Também estiveram presentes na visita o Superintendente executivo de Governo Vandeir da Silva Ferreira; a Superintendente executiva de varejo em Gurupi, Joquebede Herculano de Araújo e o gerente geral da agência de Gurupi, Jair Bezerra Matos; além do secretário chefe de gabinete, Sidnei Campos e o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes.