Premiação do VI Festival de Cinema Estudantil de Palmas Você na Tela acontece nesta quinta-feira, 16

Quais serão os vencedores do VI Festival de Cinema Estudantil de Palmas- Você na Tela? A resposta para quem com uma câmera na mão, teve a melhor ideia, será respondida nesta quinta-feira, 16, às 19h, na cerimônia de premiação, que será transmitida ao vivo, pelo canal do Você na Tela no YouTube.

Este ano o Festival, que tem como tema ‘A reinvenção: A Tela da Vida Real’, ainda acontece exclusivamente online com a exibição dos 52 curtas concorrentes pelo canal do YouTube. Entretanto, os filmes vencedores serão exibidos de 17 a 19 de dezembro, às 16h no Cine Cultura no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

“Pelo segundo ano consecutivo conseguimos realizar o Você na Tela de forma virtual, e estamos felizes em ver tantas produções regionais mesmo em meio à pandemia, uma prova que a vida segue e que a criatividade e originalidade de nossos jovens cineastas estão na tela da vida”, ressalta a coordenadora do Festival, Elisângela Dantas.

Premiação

Transmitida ao vivo, a cerimônia de premiação foi pensada como uma ‘noite de gala’, tendo à frente os apresentadores Iva de Oliveira e Markinhos Rocha, que além dos ganhadores do troféu ‘zoiúdo’ nas diversas categorias do Você na Tela, também apresentarão as homenagens e a programação musical da noite, com os músicos convidados, Pietro De Marque, Johedson Oliveira e o Duo Preto e Branco.

