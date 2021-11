Prefeitura de Palmas leva ação contra a dengue para escolas a partir do dia 22 de novembro

Para levar promoção de saúde no combate às doenças ocasionadas pelo mosquito Aedes Aegypti, as secretarias de Saúde (Semus) e da Educação (Semed) de Palmas retomam a programação nesta segunda-feira, 22, das atividades de mobilização em combate aos criadouros do mosquito. O conteúdo de palestras e educação em saúde é organizado pela Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), e será multiplicado pelos professores em todas as escolas municipais.

De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde da Semus, Maressa Castro, a ação foi organizada em seis escolas com palestras e atividades sobre como combater o Aedes. “Essas escolas são os modelos de capacitação, mas o conteúdo será replicado em todas as outras pelos professores e profissionais de educação”. A diretora ressalta que na próxima quinta-feira, 25, será realizada uma blitz educativa na Avenida JK com ajuda dos alunos, trabalhadores da saúde e educação.

Programação

22/11 (segunda-feira)

Escola Municipal de Tempo Integral, Santa Bárbara

Centro Municipal De Educação Infantil (CMEI) Sementinhas do Saber

23/11 (terça-feira)

Escola Municipal de Tempo Integral, Olga Benário

CMEI Sonho Encantado

24/11 (quarta-feira)

Escola Municipal, Paulo Leivas Macalão

Cmei Chapeuzinho Vermelho

25/11 (sexta-feira)

Blitz educativa na Avenida JK