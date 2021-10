Prefeitura de Palmas concede cerca de cinco mil benefícios aos servidores em oito meses

Desde que assumiu a administração municipal, a prefeita Cinthia Ribeiro reforçou as políticas de valorização do funcionalismo, principalmente no que se refere aos direitos adquiridos. Só neste ano, de janeiro a agosto foram concedidos 4.913 benefícios e até dezembro outros 1.330 servidores também serão atendidos com o pagamento de progressões vertical ou horizontal.

Dos benefícios concedidos estão incluídos 3.697 em progressões horizontais, 554 verticais, além de 234 servidores que conseguiram dar entrada na gratificação por titularidade ou escolaridade, e foram concedidas 188 promoções a guardas metropolitanos. Outros 240 servidores também passaram a receber adicional por insalubridade.

A implantação destes benefícios está prevista nos planos de Cargos Carreiras e Remunerações (PCCR). A progressão funcional horizontal é paga ao servidor que dentro da mesma classe (exemplo I, II, III), sem mudar o cargo, passa para outra letra, desde que tenha cumprido os requisitos definidos em lei.

Já a progressão vertical ocorre em mudança de classe da carreira, nesse caso é necessário comprovar que tenha feito alguma qualificação profissional, por meio de diplomas e certificados de cursos compatíveis com a função em que foi admitido no serviço público.

Valorização

A política de valorização do servidor municipal já é uma marca da atual gestão, quando em abril de 2019, após equilibrar as finanças do município, anunciou a volta do pagamento da data base. As progressões em atrasos desde 2016 também foram gradualmente pagas, e atualmente todas estão em dias. Na época, 7.700 servidores foram beneficiados, com o enquadramento no plano de cargos e carreiras.