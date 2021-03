Empresários portuenses pedem flexibilização de novo decreto

…

Por Romilton Pereira

Jornalista DRT 757 MTE-TO

Com o término do decreto que foi publicado no diário oficial, no dia (05), e estará em vigor até está terça-feira (16), e a eminência da baixa de um novo decreto em Porto Nacional, a CDL solicitará mudanças no novo documento ao governo municipal, diante do forte impacto econômico já sofrido no comércio desde 2020, e sem reversão para muitas empresas. Segundo a Câmara de Lojistas portuense, as demandas não afetaram no controle da disseminação do coronavírus no município.

Mesmo com restrições mais rígidas para conter o avanço da disseminação, o município registrou elevados números de contaminação diários, chegando até 80 casos em um único dia. O presidente da CDL, Flávio Macedo, esboçou um panorama da situação pandêmica, sob a óptica da classe empresarial à reportagem do Jornal Folha do Tocantins, neste domingo (14).

Confira as falas na íntegra:

Comércios que foram fechados

“Fizemos um balanço positivo quanto à adesão da maioria dos comércios a respeito o novo decreto, sabemos que houve algumas situações que a Prefeitura junto com a Vigilância Sanitária, tiveram que tomar medidas tributárias e até mesmo interditar algumas empresas que desrespeitaram o decreto que foi acordado juntamente com vários empresários, Prefeitura Municipal e Secretaria de Saúde.”

Decreto em vigor

“O decreto foi uma forma para evitar o fechamento total, como já disse antes e infelizmente alguns comércios foram afetados de forma mais dura, principalmente nos comércios noturnos, foi feito esse sacrifício mais uma vez, para tentar ajudar e conter a proliferação da Covid. O fator é devido a falta de estrutura, que bato nessa tecla constantemente, não foi pensado nisso anteriormente para atender um momento como esse, e o comércio todo ser penalizado.”

Lockdown

“Sempre quando há aumento de casos, pensam logo em fecharem o comércio, porque acham que dessa forma diminuem a circulação de pessoas e aglomerações, e acabam diminuindo a transmissão do vírus. Eu particularmente acho isso um erro, já feito no passado e não deu certo, não houve diminuição nenhuma da proliferação. Entendemos que existem outras questões que deveriam serem repensadas quanto ao fechamento total do Comércio.”

Comércio noturno

“Nós do comércio, não poderíamos ser intransigentes, temos de entrar com nossa parcela de contribuição. É lamentável ser afetado uma parte do nosso comércio, (comércio noturno), que já vem em outras situações sendo afetados, e que agora esta amargando novamente o prejuízo.”

Novas alterações

“Esse decreto tem validade até amanhã, (16), e não tem nada que não pudesse ser alterado no decorrer desses dez dias, como foi dito na reunião, nós esperamos que se reveja algumas situações, esse período serviu para medirmos a temperatura do Decreto em vigor, quanto a necessidade de fazermos algumas alterações.’

Dilatar o horário

“Penso que o comércio deve ser estendido, em vez de restringir os horários, ampliar esses horários, só assim diminuiremos as aglomerações, se delata o horário, consequentemente terá mais tempo para as pessoas se organizarem para fazer algum tipo compra no próprio comércio.”

“Nos Supermercados a gente vê as aglomerações nas filas, dentro está controlado, mais fora a gente vê a aglomeração muito grande, também em portas de Bancos, e casas Lotéricas estamos sentindo essa aglomeração, é visível.”

Funcionários e clientes

“Vamos sugerir que esse novo decreto ao invés de comprimir o tempo, seja dilatado esse tempo. E a fiscalização seja mais eficiente na questão do controle da quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos, e ao uso obrigatório dos materiais de proteção, para os funcionários os EPI’s e, para as pessoas circulantes uso de máscara nos ambientes.”

Abertura de restaurantes

“A abertura de restaurante, os restaurantes não podem serem penalizados, ainda mais restaurantes que servem comida, as pessoas que vão para comer e geralmente vão com a família. Essas pessoas necessitam desse momento, e temos essa deficiência, essa situação, que achamos que pode ser flexibilizada.”

Resultados do decreto em vigor

“Serviu demais esse decreto que está em vigor, melhorou a conscientização das pessoas, o momento é sério, é grave, estamos vendo o colapso da saúde, a falta de leitos, pessoas morrendo, amigos, entes queridos, mas o mundo tem de girar e o comércio é a mola mestre de qualquer economia.”

“Temos que aprender a conviver com essa situação de forma racional e inteligente, e as alternativas devem serem criadas, não somente uma, que é de fechar o Comércio toda vez que se a coisa piora. Esse é o pensamento da classe empresários, temos conversado e discutido muito a respeito.”

A flexibilização

“Essa flexibilização, não vai prejudicar o combate à disseminação do Covid, eu já falei anteriormente e repito, hoje o comércio aberto, com seus funcionários dentro do seu comércio, usando material de proteção, respeitando as orientações da OMS, da Vigilância Sanitária de usar o material de proteção, usar álcool gel 70%, sua máscara e medidor de temperatura no ambiente, terão um controle maior dessas pessoas. Porém, a partir do momento que fecha o comércio, essas pessoas que trabalham no comércio irão circular, porque estarão no período de folga e, não pensem que eles ficarão dentro de casa isolados, assistindo televisão, eles vão aglomerar em outras situações, e isso aumentaria ainda mais a proliferação.”

Tratamento precoce – Profilaxia

“O tratamento precoce tem diminuído as mortes em vários lugares do mundo, e no Brasil temos exemplos claros em Porto Seguro, outra cidade é Búzios, que entraram com a medicação preventiva e isso diminuiu o índice de infecção e de agravamento das pessoas que chegaram a adoecer, isso tem de ser levado em conta.”

“Fala-se muito que não existe profilaxia do Covid, já outra vertente da ciência, diz que sim e, que alguns medicamentos que não foram feitos para Covid, estão funcionando contra o Covid, então tem que ser analisada essas duas situações. Inclusive Porto Nacional poderia tomar a frente e servir como laboratório para o Estado do Tocantins, para o Brasil e para o mundo. Acho que a profilaxia tem de ser repensada e testada, para ver se dá certo aqui, porque existem exemplos claros em outras cidades do mundo e do Brasil, que estão fazendo esse tipo de situação. Então podemos sair na frente aqui no nosso Estado, tentando reunir pessoas da área da tecnologia, da Saúde e do mercado da Medicina. Podemos tentar falar com o Prefeito Ronivon e Secretária de Saúde, Lorena, para atermos a essa possibilidade, tentando outros métodos científicos.”

Participação no Comitê

“Esperamos que isso termine logo, para virarmos essa página, a gente sente pelas perdas irreparáveis de amigos, familiares, mas o mundo tem que continuar e nós como empresários, temos nossos compromissos financeiros, nossas famílias para cuidar, e as famílias dos nossos funcionários também, estão todos e inseguros com medo de serem demitidos, não podemos transformar um caos da saúde, e aumentar o caos social, o desemprego gera um caos muito grande social e também gera perdas de pessoas muitas vezes, por muitas situações.”

“Nossa participação nesse Comitê, é de opinar nesse sentido, para que o comércio se mantém aberto de forma controlada, para poder ajudar na manutenção e na diminuição da proliferação do risco de contrair o covid.”