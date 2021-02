Prefeitura de Gurupi realiza Reunião de Planejamento com secretariado, diretores e representantes de IES

A Prefeitura de Gurupi, em parceria com o Governo do Estado, está promovendo nesta quinta-feira, 18, reunião de planejamento com os secretários e diretores municipais, e representantes de Instituições de Ensino Superior. Vieram para abordar o tema, o secretário estadual de Planejamento e Orçamento, Sergislei Silva Moura; o superintendente de Planejamento Governamental, Romildo Leite e o economista e gerente de Desenvolvimento Regional, Raimundo Nonato Casé de Brito. O encontro está sendo realizado no Centro de Convenções Mauro Cunha, e seguirá nesta tarde.

Durante a manhã foram demonstradas as metodologias utilizadas na elaboração do Plano Plurianual (PPA), das consultas públicas, nas quais são discutidas as diretrizes para a formação do PPA, que é o documento que norteará as ações da administração pública, e também as possíveis formatações para a realização do planejamento em Gurupi, tendo em vista a pandemia do Coronavírus.

A prefeita Josi Nunes falou da parceria do governo do Estado para a realização desse encontro, bem como da importância de trabalhar em sintonia. “Isso é fruto da parceria e apoio integral que temos do governador Mauro Carlesse. O objetivo é pensar o processo de planejamento. É fazer também uma prospecção para o futuro, em cima do que nós temos, do que queremos alcançar. Nós temos um instrumento norteador, que é o nosso plano de governo, mas que não é rígido, ele poderá e, com certeza, sofrerá algumas alterações, que vai depender muito desse diálogo que vamos ter daqui para frente, entre nós, entre as Instituições de Ensino Superior e com a sociedade organizada. O nosso objetivo é trabalhar para que possamos apresentar resultados efetivos para a nossa sociedade e para fazermos isso temos que estar em sintonia”, disse.

O Secretário estadual Sergislei falou sobre a elaboração do PPA. “A gestão municipal tem que fazer, no primeiro ano de gestão, o Plano Plurianual (PPA) para os próximos quatro anos. É o planejamento das principais ações e dos resultados que possam ser entregues à população. Tudo que é referenciado dentro de uma gestão pública tem que ser planejado. O PPA é uma ação importantíssima, que deve ser discutida com a população. O objetivo principal de hoje é fazer uma demonstração do que é o PPA, demonstrar qual a sensibilização que se pode chegar no município de Gurupi”, explicou.

Além dos secretários e diretores municipais participaram do encontro, representando as IES, o presidente da Fundação UnirG, Thiago Miranda, o diretor do IFTO, Marcelo Terra, e o diretor da UFT, Rodrigo Tavares.