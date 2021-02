Gurupi: bombeiros militares combatem incêndio em obra de hospital

Um incêndio registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar (3º Batalhão – Gurupi), consumiu todo o compartimento onde estava sendo instalado o auditório do Hospital Regional, que ainda está em obras. O chamado da equipe foi às 14h31, desta quarta-feira, 17.

O trabalho dos militares durou um pouco mais de uma hora e não houve vítimas na ocorrência. Segundo relataram os bombeiros, assim que chegaram, observaram que o ambiente estava tomado pelas chamas e muita fumaça.

O combate direto extinguiu o fogo e o trabalho final contou com a retirada do material combustível, como cola de sapateiro que era usada no interior do pavimento.

Os bombeiros militares destacaram que havia três pessoas trabalhando na execução das obras. Todos foram retirados por questões de segurança.

As chamas não chegaram aos demais pavimentos.