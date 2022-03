Prefeitura de Araguaína investe em novas máquinas para obras de infraestrutura

Por Giovanna Hermice | Secom/Prefeitura de Araguaína

07/03/2022 – Publicado às 02:29

Araguaína começou a receber máquinas que serão utilizadas na manutenção e em obras de infraestrutura das zonas urbana e rural. Na última semana, foram entregues duas motoniveladoras pelo prefeito Wagner Rodrigues, com a presença de secretários municipais e vereadores.



Para realizar os serviços, a Prefeitura precisava alugar os equipamentos com horário estabelecido pelo contrato com a empresa locatária. Com a chegada das novas motoniveladoras, a resposta será mais rápida e a equipe poderá operar o maquinário a qualquer momento.



“Adquirimos essas máquinas novas com recursos do Tesouro Municipal, pois queremos que a população fique ainda mais satisfeita com os serviços prestados pelo Município”, afirmou o prefeito Wagner.

Mais equipamentos

Os serviços de terraplanagem e nivelamento desenvolvidos pelas novas máquinas serão intensificados nas zonas urbana e rural. Conforme dados da Secretaria da Infraestrutura, até o dia 10 de março estão previstas entregas de uma escavadeira hidráulica, pá carregadeira, além de outros equipamentos.



“Realizamos todo um planejamento da equipe para operar essas máquinas e também para adquirir. Esses equipamentos são muito importantes para o andamento dos serviços e das demandas que são muitas”, explicou o secretário da Infraestrutura, Simão Moura Fé.



Também foram adquiridos com recursos do Tesouro Municipal: retroescavadeira, roçadeiras, mini carregadeira, máquina trituradora, pá carregadeira, motosserra e minicomputadores. O investimento será de quase R$ 5 milhões, em um total de 19 máquinas.

Máquinas na estrada

As equipes da Secretaria da Infraestrutura estão melhorando as condições das vicinais por meio do Programa Máquinas na Estrada, recuperando as estradas para garantir o acesso às regiões mais distantes. O serviço prevê cascalhamento com compactação e construção de bueiros. Locais como os PAs (Projeto de Assentamento) Levinha, Brejão, Paraíso e Rio Preto foram beneficiados e somam 106 quilômetros de estradas recuperadas, garantindo também o acesso dos estudantes às escolas.