Prefeitura abre inscrições para ambulantes que queiram comercializar no Natal Cidade Encantada

Autor: Wédila Jácome

Interessados em comercializar no circuito do Natal Cidade Encantada, que está sendo montado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, já podem se inscrever na Casa do Empreendedor, na 104 Norte. As inscrições serão realizadas nos dias 9, 10, 11, 16, 17 de novembro, das 13h às 19h. Na próxima segunda-feira, 14, devido ao ponto facultativo nos órgão municipais, não haverá recebimento de inscrições. O sorteio de credenciamento já está marcado para o próximo dia 18, às 15h, no Espaço Cultural.

O chamamento público, feito pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), foi publicado na última terça-feira, 8, no Diário Oficial do Município.

Para esta edição foram disponibilizadas três vagas para food truck do ramo de alimentos e bebidas, seis vagas para pipoca e churros e duas vagas para algodão doce. Na vila gastronômica são destinadas 20 vagas, sendo que cada categoria terá duas vagas, sendo elas: caldo; hambúrguer; cachorro-quente; bolos, doces e tortas; pasteis; tapiocas e crepes; açaí, sorvete e gelados; doces natalinos; carne na chapa e derivados de milho.

Poderão participar da seleção, pessoas jurídicas – microempreendedores Individuais (MEIs) que tenham interesse em exercer atividades de ambulantes no ramo de Alimentação e Food Truck de gêneros alimentícios e bebidas que atendam aos critérios estabelecidos. No ato da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documentos: cópia do Certificado de Microempreendedor Individual (Cmei), emitido pela Receita Federal do Brasil; cópia do documento de identidade e do CPF; fotos e documentação regularizada dos veículos perante o órgão de trânsito (somente para food trucks).