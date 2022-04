Prefeito Ronivon Maciel recebe representantes da Associação de Moradores do Setor Alto da Colina

Por Nadya Mayara | Secretaria da Comunicação

11/04/2022 – Publicado às 05h54

O prefeito Ronivon Maciel, se reuniu na manhã desta sexta-feira, 08, com representantes da Associação de Moradores do Bairro Alto da Colina, onde os mesmos apresentaram ao gestor municipal as demandas solicitadas pelos moradores do bairro. O encontro foi proposto pelo vereador Firmino Rocha.

A presidente da Associação de Moradores “Unidos pelo Alto da Colina”, Maria Hilda, agradeceu a receptividade do prefeito Ronivon Maciel em ouvir as solicitações requeridas pela comunidade. “É muito satisfatório poder contar com um gestor municipal que verdadeiramente se prontifica a nos ouvir e buscar soluções para os problemas”, frisou.

Na ocasião, o prefeito Ronivon Maciel se comprometeu a encaminhar equipe técnica para fazer vistorias nas áreas onde as melhorias estruturais foram solicitadas, e após realizar levantamento para avaliar os meios viáveis para a execução dos serviços.

Presenças

Prefeito Ronivon Maciel, o vereador Firmino Rocha, a presidente da Associação de Moradores “Unidos pelo Alto da Colina, Maria Hilda Castro e a artesã Viviane Concebida Neres”.