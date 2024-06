Pré-candidato a prefeito de Porto Nacional, Antonio Andrade participa de encontro com professores do município

Na noite desta segunda-feira, 10 de junho, o pré-candidato a prefeito Antônio Andrade (Republicanos) foi convidado por professores e aposentados da educação municipal portuense para uma roda de conversa sobre pautas importantes e que deverão ser contempladas no seu plano de governo como pré-candidato a prefeito de Porto Nacional.

Dentre as pautas comentadas incluiu-se: Valorização profissional, com o reajuste do piso salarial na carreira; pagamento das progressões funcionais dos professores e administrativos; fiscalização e melhoria do transporte escolar e da alimentação escolar; retorno da organização do ensino e carga horária docente anterior; educação humanizada e saúde mental dos servidores; implantação do Plano de saúde; paridade dos aposentados, entre outras demandas.

A conversa foi produtiva e o pré-candidato Antônio Andrade abordou temas que serão prioridades em sua gestão caso seja eleito. Na ocasião, o parlamentar falou da importância da educação e dos professores, citando sua mãe Dinorah Andrade, que foi professora na Escola Costa e Silva, criando seus 11 filhos a partir dessa honrosa profissão.

A reunião finalizou com o compromisso firmado entre o pré-candidato Antônio Andrade e os servidores da educação presentes, de unirem forças em prol de uma transformação para Porto Nacional.

