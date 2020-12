Posse do prefeito, vice e vereadores será no dia 1º, na Câmara Municipal

A posse dos eleitos em Araguaína para o mandado de 2021 a 2024 será realizada no dia 1º de janeiro, às 9h30, no Plenário da Câmara Municipal. A solenidade que empossará Wagner Rodrigues como prefeito, Marcus Marcelo como vice e os 17 vereadores eleitos terá número de pessoas limitado. As normas e redução de convites serão para evitar aglomeração de pessoas devido à pandemia do novo coronavírus.

Só estarão presentes no local os candidatos que serão empossados com cada um podendo levar apenas um acompanhante, além de representes de entidades de classe e instituições da Justiça. Por segurança, não será permitida a entrada de nenhuma pessoa que não estiver previamente autorizada.

Como acompanhar

O público poderá acompanhar a solenidade ao vivo pela internet nos canais oficiais da Prefeitura e da Câmara Municipal no Facebook. “Sabemos da importância da população nesse processo democrático que envolve a eleição, mas, infelizmente, estamos vivendo uma situação atípica com a pandemia. Por isso, peço a compreensão de todos que não poderão participar presencialmente da solenidade e reforçar que neste momento precisamos entender que a prudência é uma forma de mostrarmos que temos responsabilidade uns com os outros”, explicou o prefeito eleito Wagner Rodrigues.

Os assentos serão demarcados para garantir o distanciamento. Pessoas com mais de 37,5º de temperatura não poderão entrar. Além disso, haverá dispensadores de álcool em gel e o uso de máscara será obrigatório por todos.

Serão empossados os vereadores Matheus Mariano, Terciliano Gomes, Zezé Cardoso, Gideon Soares, Enoque Neto, Flavio Cabanhas, Luciano Santana, Marcus do Restaurante, Sargento Jorge Carneiro, Geraldo Silva, Soldado Alcivan, Thiago Costa, Fraudneis Fiomare, Ygor Cortez, Wilson Carvalho, Edimar Leandro, Abraão.

Diplomação

Os eleitos e suplentes nas Eleições Municipais 2020 em Araguaína foi realizada no último dia 10, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE/TO).

Wagner Rodrigues eleito prefeito com 50,87% dos votos válidos. Além do prefeito e vice, foram certificados também os 17 vereadores e 26 suplentes eleitos.

Serviço

O quê: Posse dos eleitos em Araguaína;

Local: Plenário da Câmara Municipal de Araguaína;

Data: 1º de janeiro de 2021;

Horário: 9h30.