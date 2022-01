Porto Nacional: Deputado Antonio Andrade prestigia lançamento de parques industriais e reafirma parceria com o Executivo

Texto: Dicom

O presidente da Assembleia, deputado Antonio Andrade (PSL), participou do lançamento do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços (PICS). A solenidade foi realizada nesta terça-feira, 18, em Porto Nacional.

Durante o evento foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o Governo do Estado e a prefeitura, com o objetivo levar a infraestrutura necessária para o funcionamento do Distrito Industrial de Porto Nacional.

Antonio Andrade destacou a importância do programa para a geração de emprego e renda aos portuenses e aos tocantinenses em geral. “Sempre tivemos uma ótima parceria com o Governo do Estado. Parceria esta que será intensificada, pois sabemos do seu compromisso, Governador, com Porto Nacional e com todos os municípios. Por isso, juntamente com meus colegas, temos contribuído e vamos continuar contribuindo com o desenvolvimento do nosso Tocantins”, disse Antonio Andrade, dirigindo-se ao chefe do Executivo estadual, Wanderlei Barbosa.

Para o governador Wanderlei Barbosa, o desenvolvimento do Estado passa necessariamente pela infraestrutura dos parques industriais. “Não temos como atrair investidores se não tivermos um ambiente propício para as empresas. Daí a importância desse programa que estamos lançando. É um projeto de longo prazo, que vai permitir estruturar, ampliar e implantar os parques industriais para atrair novos investimentos para o Tocantins, gerar empregos, renda para o povo e divisas para o Estado”, explicou.

De acordo com a Secretaria de Estado da Comunicação (Secom-TO), o Distrito Industrial de Porto Nacional será o primeiro a ser contemplado com recursos do PICS na ordem de mais de R$ 7,6 milhões. O PICS, ainda segundo a Secom, prevê investimento total superior a R$ 110 milhões, ao longo de quatro anos. Os recursos são do Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (FDE) e serão investidos nos oito parques industriais já existentes no Tocantins e na criação de novas áreas nas regiões sudeste e extremo norte.

Além do Parque Industrial de Porto Nacional, também estão previstos investimentos nos distritos Industrial de Guaraí; Palmas II – Cidade do Automóvel; Gurupi (duplicação da Avenida Goiás); Paraíso do Tocantins, com a construção do anel viário; Araguaína (Daiara); e de Colinas.

Vistoria

Os parlamentares acompanharam o governador Wanderlei Barbosa à obra de construção da Ponte de Porto Nacional sobre o rio Tocantins, na TO-255 e se reuniram nas proximidades do Distrito Industrial da cidade.

Participação

A solenidade contou também com a participação da senadora Kátia Abreu, do prefeito de Porto, Ronivon Maciel, prefeitos de municípios vizinhos, secretários de Estado e municipais, empresários, vereadores e lideranças políticas locais e regionais.